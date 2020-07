Prefeitura lança edital para melhorar pontos de ônibus

Nesta terça-feira (28), a Prefeitura lançou um edital de licitação para fabricação, fornecimento, instalação e manutenção de 4,8 mil abrigos e 500 totens em paradas de ônibus. De acordo com a gestão municipal, a maioria dos novos equipamentos atenderão bairros mais distantes do centro.

As empresas interessadas deverão mandar suas propostas no dia 19 de agosto, data que marca a sessão pública. O critério de julgamento será pelo menor preço ofertado com contratação por um período de 36 meses.

Alguns locais receberão mais de um módulo de abrigo e os totens serão instalados em pontos de controle de linhas (iniciais e finais), sempre em conjunto com pelo menos um abrigo.

*Foto meramente ilustrativa