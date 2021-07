Prefeitura lança edital para realização de nove obras em equipamentos de Saúde com valor estimado em R$ 88,9 milhões com recursos do BID

A Prefeitura de São Paulo publica amanhã (9) no Diário Oficial da cidade, o edital para a contratação de nove obras com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o fortalecimento da rede de Saúde da capital, por meio do programa Avança Saúde. O investimento previsto nessas intervenções é de R$ 88,9 milhões.

O prefeito Ricardo Nunes esteve nesta manhã na área que irá receber as futuras instalações da UBS Guarani/Vargas e destacou que, no total, serão 35 novas obras realizadas com recursos do BID. “A gente continua avançando. Serão investidos R$ 338 milhões para as 35 intervenções entre obras e reformas”, afirmou.

No total, serão 24 novas unidades construídas e outas 11 reformadas, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Neste momento, entram no edital nove obras. Serão construídas as seguintes unidades: UBS Parque das Flores, UBS Cosmopolita, UBS Keralux, UBS Atualpa, UBS Conquista II, UBS Guarani/Vargas, UPA Carrão e UPA Rio Pequeno. A UPA Vila Maria Baixa passará por reforma.

Essa iniciativa faz parte do Programa Avança Saúde para a reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de São Paulo e tem como objetivo ampliar a oferta, melhorar as condições de acesso e aprimorar a qualidade de serviços municipais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), parcialmente financiado pelo BID. A parceria foi assinada em 19 de junho de 2019, em Washington (EUA), para empréstimo de US$ 100 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para o secretário municipal da Saúde da capital, Edson Aparecido, o investimento contribuirá na modernização dos serviços da rede de atenção básica na cidade de São Paulo. “Com o recurso destinado também será possível construir mais equipamentos para humanizar cada vez mais o acolhimento dos usuários da rede municipal de Saúde do município de São Paulo”, afirmou.

As outras 26 obras serão feitas nas seguintes unidades:

Reforma

UPA Jardim Helena (CRS Leste)

UPA Atualpa (CRS Leste)

UPA Barra Funda (CRS Central)

UPA Santana (CRS Norte)

UPA 21 de Junho (CRS Norte)

UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto (CRS Oeste)

UPA Augusto Gomes de Matos (CRS Sudeste)

UPA Sacomã (US) (CRS Sudeste)

UBS Eng. Trindade (CRS Sudeste)

Hospital Santa Catarina (CRS Sudeste)

Construção

UPA Laranjeiras (CRS Leste)

UBS Jd. Popular (CRS Leste)

UBS Jd. Antártica (CRS Norte)

UPA Jd. Peri (CRS Norte)

UBS Jd. Brasília (CRS Norte)

UBS Caju (CRS Oeste)

UBS Malta II (CRS Oeste)

UPA Lapa (CRS Oeste)

UPA Sapopemba (CRS Sudeste)

UBS Primavera Colorado (CRS Sudeste)

UBS Reimberg (CRS Sul)

UBS Jd. São Bernardo (CRS Sul)

UBS Vila Rubi (pr.1) (CRS Sul)

UBS Pq. Sto. Antonio II (CRS Sul)

UPA Grajaú (pr.3) (CRS Sul)

UBS Cidade Dutra (CRS Sul)

Infraestrutura

A Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que, caso seja aprovado, autorizará a administração municipal a contrair empréstimos de até R$ 8 bilhões. O projeto foi aprovado em primeiro turno na madrugada desta quinta-feira (8).

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, vários projetos e obras poderão ser contemplados com esses recursos. “Temos o programa do BRT Radial Leste que custará R$ 1,4 bilhão. Temos um conjunto de 240 obras de microdrenagem que custará R$ 307 milhões. Enfim, temos um pacote de várias obras para se fazer”, explicou.

Nunes ainda comentou sobre a importância do trabalho com planejamento. “Nós temos para aprovar no Banco Mundial a questão do financiamento do BRT Aricanduva. Só para vocês terem uma ideia, isso foi aprovado na Câmara em 2018. Isso está tramitando e até agora não conseguimos concluir. É importante que as pessoas saibam que eu enviei o projeto agora pois a gente precisa fazer planejamento para fazer com antecipação a tramitação de autorização do legislativo para obter o empréstimo e depois tramitar o projeto e toda a parte burocrática que realmente leva um tempo”, concluiu.