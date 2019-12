Prefeitura lança novo Plano Cicloviário para a cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo anunciou na quinta-feira (12/12) o novo Plano Cicloviário da capital paulista. A proposta prevê a criação de 173 de conexões, além de reformar outros 310 quilômetros da ciclovia já existente. Nenhum quilômetro será retirado.

De acordo com a gestão municipal, a malha cicloviária da cidade se tornará mais segura, terá melhor qualidade e será focada em mobilidade, além de ter menor custo com sinalização. O projeto também prevê 12 quilômetros de remanejamentos, considerando as particularidades do sistema viário, a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito.

Antes de consolidar o Plano Cicloviário, a Prefeitura realizou 10 audiências públicas, sendo apenas duas na zona norte, uma na Casa de Cultura Salvador Ligabue e a outra na Subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Além disso, houve também encontros na zona norte promovidos pela CET no qual explicava sobre o Plano Cicloiviário. Um deles ocorreu na Associação Comercial de São Paulo (ACSP) – Distrital Norte, na ocasião a discussão era para saber a efetividade da implementação das ciclovias e ciclofaixas nas vias da região.

Confira as vias escolhidas para receber as ciclovias na zona norte:

Av. Inajar de Souza – Cachoeirinha e Limão

Av. Engenheiro Caetano Álvares – Casa Verde;

R. Antonio Lopes Pereira – Casa Verde;

R. Samarita – Casa Verde;

Av. Otaviano Alves de Lima – Casa Verde;

R. João Rudge – Casa Verde;

R. Iapo – Casa Verde;

R. Zara – Casa Verde;

Av. Ordem e Progresso – Casa Verde;

R. Dr. Freire Cisneiro – Limão;

Av. Educador Paulo Freire – Parque Novo Mundo;

Pç. Campos de Bagatelle – Santana;

R. Jose Bernardo Pinto – Vila Guilherme;

R. São Quirino – Vila Guilherme;

Av. Nadir Dias de Figueiredo – Vila Maria Baixa.

Plano Cicliviário

O investimento no Plano Cicloviário será de R$ 325 milhões e virá acompanhado de um projeto de recapeamento de R$ 250 milhões. No total, a cidade passará dos atuais 503 quilômetros para 676 quilômetros em 2020, sendo que 73% dessas estruturas se interligarão ao transporte coletivo.

As ciclovias são caracterizadas pela pista de uso exclusivo de ciclos, com segregação física do tráfego. As ciclofaixas também são de uso exclusivo de ciclos, mas estão no mesmo nível dos automóveis e contam com segregação visual do tráfego. Desde que foram implantadas, as ciclofaixas e ciclovias reduziram em 61% o número de óbitos de ciclistas na cidade.