Prefeitura lança o programa Volta por Cima, com transmissões on-line voltadas a trabalhadores e empreendedores

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, inicia nesta segunda-feira (15/03), o programa Volta por Cima – ciclo de lives durante a fase emergencial do Plano São Paulo voltada aos empreendedores que querem iniciar um negócio e que precisam se adaptar ao mundo on-line. Todas as lives ficarão gravadas no Facebook da pasta e poderão ser acessadas a qualquer momento.

Os trabalhadores poderão acompanhar lives sobre como montar um currículo atraente e ter sucesso nas entrevistas de emprego, planejamento de carreira, mudanças no mercado de trabalho e como fazer cursos de capacitação de forma gratuita. As apresentações abordarão setores importantes da economia paulistana, além da autonomia financeira para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. As atividades totalmente on-line e gratuitas acontecem de segunda a sexta às 10h e às 18h, até 31 de março, pelo site www.facebook.com/spsmdet.

As atividades irão abordar assuntos de diversos eixos de geração de renda como empreendedorismo, moda e costura, conhecimento pessoal, mercado de trabalho, saúde e bem-estar, economia, e-commerce, criação de conteúdo, entre outros.

Veja a programação completa clicando aqui.