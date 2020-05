Prefeitura lança plataforma que mapeia iniciativas de tecnologias sustentáveis

Na quarta-feira (20), a Prefeitura lançou uma plataforma que irá mapear as iniciativas de negócios sustentáveis, tecnologias verdes e qualificação profissional da cidade de São Paulo. A plataforma faz parte do programa Green Sampa e as inscrições podem ser feitas pelo site (clique aqui).

Na plataforma, o empreendedor cadastra a sua startup e apresenta a solução tecnológica que poderá contribuir com as problemáticas da cidade. Após isso, a Ade Sampa identificará as demandas de empresas privadas e do setor público e cruzará com as soluções inovadoras de startups verdes.

As iniciativas poderão propor soluções para diversos eixos como:

água e saneamento;

ecoagricultura e segurança alimentar;

eficiência e clean web;

energias limpas e armazenamento energético;

indústria limpa e logística reversa;

mobilidade urbana e transporte;

parques e áreas verdes;

qualidade do ar;

resíduos sólidos e entre outros.

Além de fazer parte do mapa, as empresas que se inscreverem nos meses de maio e junho concorrerão a mentorias individuais. Entre as 70 startups melhor avaliadas neste período, 20 receberão mentorias individuais e 50 um programa de qualificação com troca de boas práticas modular, a partir dos principais desafios enfrentados por elas.

Segundo a gestão municipal, os critérios que serão analisados são:

clareza e completude das respostas;

validade da proposta de valor declarada no modelo de negócio;

características inovadoras do negócio;

possíveis benefícios gerados para a cidade e para a sociedade;

sustentabilidade a longo prazo;

alinhamento das necessidades apontadas pela empresa; e

perfil dos principais gestores e possibilidade de replicação do produto ou serviço em outros centros urbanos, representando sua potencial capilaridade.

Green Sampa

Inscrição: www.adesampa.com.br/greensampa