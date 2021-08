Prefeitura lança programa de aceleração para produtoras e coletivos audiovisuais das periferias

A Prefeitura de São Paulo lançou o Amplifica Cine, programa de apoio e fomento ao setor de audiovisual da capital. A ação irá acelerar e impulsionar 20 projetos das periferias da cidade, por meio de mentorias, assessorias e oficinas, para o desenvolvimento das capacidades empreendedoras destes coletivos. A iniciativa é desenvolvida pela Ade Sampa, agência de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, em parceria com a SPcine, órgão vinculado à Secretaria de Cultura. Para participar, os interessados devem se inscrever até 31 de agosto no link www.adesampa.com.br/amplificacine.

“O setor do audiovisual está em constante crescimento. Pesquisas indicam que houve um crescimento global de mais de 63% dos serviços de streaming, apenas durante a pandemia. Acreditamos que ótimas ideias e produtos de qualidade podem surgir de qualquer lugar da cidade, por isso a Prefeitura de São Paulo está mais uma vez investindo na oportunidade aos pequenos negócios, que são formados muitas vezes por grandes talentos”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Para a seleção dos participantes, serão priorizados os de baixa renda e minorias identitárias. Cada coletivo será representado por dois integrantes que participarão das atividades da aceleração, dividida em duas etapas: pré-aceleração e aceleração, com atividades semanais num período de sete meses.

A pré-aceleração constitui-se em atividades em grupo e oficinas temáticas para os 20 coletivos selecionados. Serão 10 oficinas de quatro horas, totalizando 40 horas. Dentre os temas, serão abordados: o desenvolvimento de um modelo de negócios consistente e escalável; sustentabilidade financeira dos coletivos de audiovisual; geração de negócios entre os componentes da cadeia de valor do audiovisual; comercialização de produtos e serviços; conexão de redes e networking e; potencialização de capacidades empreendedoras.

Para além das oficinas ofertadas, os coletivos irão receber quatro desafios que deverão ser solucionados durante a pré-aceleração. Ao final do período, os participantes deverão elaborar um modelo de negócio consistente e apresentar um pitch com as soluções para o desafio proposto. As quatro melhores propostas passarão para a etapa de aceleração.

Na aceleração, os quatro coletivos receberão premiação no valor de R$ 25 mil cada e um aporte de conteúdo (mentorias individuais de forma remota) para impulsionar o seu negócio e torná-lo mais competitivo no mercado.

Os outros 16 coletivos não selecionados para a aceleração continuarão o processo de apoio ao desenvolvimento de suas empresas, com o aporte de conteúdo de mentorias coletivas e remotas para colaborar com o esclarecimento das principais dúvidas escolhidas entre eles. Ao final do programa, os 20 coletivos audiovisuais participarão de uma rodada de negócios, promovendo o encontro entre os participantes do Amplifica Cine e os players do mercado, facilitando a potencial geração de negócios e parcerias.

“O setor audiovisual tem grande potencial em sair rápido da crise econômica. Durante a pandemia pudemos perceber como as pessoas estão ávidas pelo consumo de produtos deste mercado, este pode ser um ponto chave para alavancar a retomada econômica da cidade. E, com isso, é muito importante para os coletivos periféricos do setor audiovisual se capacitarem e evoluírem suas habilidades empreendedoras, desenvolvendo assim novas soluções, produtos e serviços, potencializando estes coletivos e empreendimentos, criando mais competitividade e fortalecendo o setor”, explica Paulo Ribeiro, diretor da Ade Sampa.

Os coletivos devem ter, no mínimo, três membros que contemplem as seguintes características: ter entre 18 e 35 anos de idade; trabalhar no setor audiovisual; priorizando camadas vulneráveis da sociedade.

Serão levados em conta como critérios de seleção projetos que: apresentem modelo de negócio inovador, repetível e escalável, com potencial para se desenvolver na cidade de São Paulo; estejam em fase de validação junto aos potenciais clientes e demonstrem potencial de viabilidade técnica e econômica; tenham ao menos um ano de atuação no mercado de audiovisual com a oferta de produtos e serviços de audiovisual focados em inovação e criatividade.

A seleção dos coletivos acontecerá em duas etapas. A primeira com a seleção de 40 coletivos de audiovisual que serão convocados para uma banca pública. A segunda fase será realizada por meio de vídeos pitches e por entrevistas individuais com os selecionados, a partir desta banca, que será realizada por uma comissão de avaliação composta por seis membros – dois colaboradores da Ade Sampa e quatro colaboradores da Spcine.

Serviço

Amplifica Cine

Inscrições até 31 de agosto pelo link: www.adesampa.com.br/amplificacine.