Prefeitura lançará edital para selecionar apresentações teatrais na internet

A Prefeitura lançará, em breve, um edital para premiar apresentações teatrais em São Paulo. Chamado de Festival Palco Presente, o programa irá selecionar cerca de 70 apresentações Cênicas, que serão transmitidas online em um único final de semana, nos dias 21, 22 e 23 de agosto.

Os valores das premiações R$ 6 mil, R$ 9 mil ou R$ 12 mil. Elas ocorrerão nas ruas e espaços das cidades que não gerem aglomeração. Vale mencionar que as apresentações terão que ser monólogos ou duos teatrais.

Além das peças apresentadas, que serão divulgadas em breve, cada live contará um pouco da história de cada teatro, valorizando a memória de cada espaço cênico e a importância histórica e cultural de cada um dos palcos.

Cultura na pandemia

A cultura foi um dos setores mais impactados com a chegada da pandemia. De acordo com a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil, mais de 40% das organizações ligadas aos dois setores disseram ter registrado perda de receita entre 50% e 100%.