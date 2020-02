Prefeitura oferece 650 vagas de emprego temporário durante o carnaval

Para quem quer tirar algum dinheiro no carnaval, saiba que entre os dias 6 e 13 de fevereiro a Prefeitura de São Paulo irá oferecer 650 vagas de emprego temporárias durante os desfiles das escolas de samba no sambódromo. Os interessados deverão solicitar uma carta de encaminhamento em alguma unidade do CATe até o dia 5 de fevereiro.

Das 650 vagas, 500 são para empurrador de carros alegóricos e 150 para controladores de acesso nos arredores do Anhembi. Para os auxiliares de tráfego, a remuneração é de R$ 85 por dia, o candidato poderá trabalhar até, no máximo, cinco dias do evento. Não é exigida experiência anterior e o interessado deverá ter pelo menos o ensino fundamental incompleto.

Já a oportunidade para controlador de acesso garante ao trabalhador R$ 95 por dia. O participante poderá trabalhar em dois dias de folia, a vaga exige ensino fundamental completo e o horário de trabalho será das 18h às 6h nos dias 21 e 22 de fevereiro.

O processo seletivo será realizado na unidade Lapa do CATe (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), localizado na Rua Guaicurus – 1.100. O candidato deve levar RG, CPF, carteira de trabalho e a carta de encaminhamento. A escolha para cada uma das duas funções ocorrerão em dias diferentes:

Para o cargo de empurrador de carro alegórico será nos dias 6, 10 e 11/02;

Para controlador de acesso será nos dias 11 e 13/02.

Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300