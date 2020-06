Prefeitura oferece curso on-line gratuito sobre abrir e gerenciar um negócio

Entre os dias 29 de junho e 3 de julho, a Ade Sampa (agência vinculada à Prefeitura de São Paulo), em parceria com o Sebrae SP, oferecerão curso on-line para empreendedores que desejam abrir um negócio. As atividades acontecem das 15h às 17h. As inscrições podem ser feitas por meio do link: www.bit.ly/adesebrae_descomplique.

Ao todo o curso oferecerá 5 aulas, são elas:

Primeira aula: voltada para apresentar o conceito de “Empreendedorismo”. Os participantes poderão entender quais são as características de um empreendedor, o que deve ser potencializado em si e como isso pode impactar diretamente em seu negócio.

Segunda aula: será voltado para o “Marketing”. Os empreendedores poderão aprender estratégias do marketing tradicional e digital para aplicar em sua empresa e impulsionar a divulgação e alcance de seus produtos.

Terceira aula: os orientadores irão ensinar a como planejar e viabilizar as finanças, para que se possa ter o controle e organização dos valores que entram e saem, assim como gerenciar os lucros.

Quarta aula: os alunos aprenderão a como montar o seu modelo de negócio usando o CANVAS, ferramenta que auxilia no planejamento estratégico e estruturação de um projeto, abordando aspectos como proposta de valor, atividades-chave e estrutura de custo.

Quinta aula: será abordado as vantagens da formalização. Os empreendedores poderão aprender o passo a passo do procedimento, entendendo quais são as melhores formas de se formalizar de acordo com suas necessidades e como a empresa se enquadra.

Além das oficinas on-line, a Ade Sampa também está atendendo os empreendedores da capital durante este período de pandemia. Nos canais de atendimento on-line, os munícipes podem tirar dúvidas sobre nota fiscal, abertura e fechamento de empresas e linhas de crédito.