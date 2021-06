Prefeitura oferece mais de 300 vagas em curso on-line sobre empreendedorismo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, oferece durante o mês de junho mais de 300 vagas para o curso gratuito de empreendedorismo do Fábrica de Negócios. A atividade, que será realizada totalmente on-line, tem como objetivo impulsionar o crescimento de pequenos negócios durante a pandemia. As aulas começarão no dia 28 de junho e as inscrições podem ser feitas no link www.bit.ly/fabricade_negocios .

“É muito importante, principalmente neste momento de pandemia, que as pessoas invistam em qualificação, pois dessa forma a retomada econômica será feita de maneira mais estruturada e assertiva. A Prefeitura de São Paulo tem tido essa preocupação com a população e tem disponibilizado diversas oportunidades para empreendedores, estudantes e trabalhadores obterem sucesso em suas carreiras e continuarem gerando renda”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

A ação é ideal para as pessoas que têm um negócio em fase inicial, ou uma ideia a ser estruturada e testada. Dessa forma, será possível avaliar a viabilidade econômica e o diferencial competitivo, para que essa ideia se transforme em um negócio rentável. Por isso, foram elaborados módulos de qualificação técnica realizados em duas fases: “Tenho uma ideia e agora?”, composta por dois encontros, totalizando quatro horas; e “Teste o seu negócio pondo a mão na massa”, com quatro encontros, totalizando oito horas.

A primeira fase tem como objetivo estimular os participantes a trocarem informações sobre suas ideias de negócios, identificarem oportunidades a partir de suas realidades, experiências, aprendizagens compartilhadas e da rede de contatos. Também possibilita identificar seu público explorando suas ideias com mais clareza, se conectarem consigo mesmos e com o seu território a fim de saberem os próximos passos para construírem soluções inovadoras para os seus empreendimentos.

A segunda fase tem como objetivo fortalecer as ideias e modelos de negócio. Neste momento, os participantes irão conhecer e adquirir ferramentas fundamentais para validar ou invalidar sua ideia. O objetivo principal é levar os participantes a desenvolverem seus MVPs – Mínimo Produto Viável e realizarem sua primeira venda, estimulado por meio de uma metodologia dinâmica.

Podem participar da atividade pessoas com mais de 16 anos. Além disso, serão oferecidas vagas para pessoas com deficiência. Os encontros serão realizados remotamente e os selecionados serão contatados pela equipe da Ade Sampa por meio do whatsapp, e-mail ou telefone, para confirmação e recebimento do link para participar do curso.

Serviço:

Fábrica de Negócios On-line – Turmas de Julho

Data: início em 28 de junho

Horário: 19h

Inscrições: www.bit.ly/fabricade_negocios

Inscrições até 27 de junho