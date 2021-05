Prefeitura paga 3ª parcela do Renda Básica Emergencial nesta segunda (24)

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), inicia a partir desta segunda-feira (24/05), os pagamentos da terceira parcela do Renda Básica Emergencial 2021. O calendário de crédito em conta digital segue até o dia 07/06, de acordo com o final do NIS do beneficiário. Serão beneficiadas 1.277.728 pessoas e serão liberados mais de R$ 134 milhões de recursos municipais.

Na primeira parcela, 473.994 famílias receberam o benefício, totalizando R$ 131.420.500,00 pagos e na segunda parcela, 473.066 famílias, totalizando R$ 131.906.700,00, conforme aprovação da Lei n. 17.504, que instituiu o Renda Básica Emergencial para reduzir os efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus.

O RBE é um benefício financeiro concedido pela Prefeitura de São Paulo às famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Programa Bolsa Família até setembro de 2020 e também aos trabalhadores ambulantes do comércio informal que atendam aos critérios do Programa Bolsa Família e que possuam Termo de Permissão de Uso (TPU) vigente ou que estejam cadastrados no sistema Tô Legal! para o comércio ou prestação de serviços ambulantes.

O valor é de R$ 100 reais mensais por pessoa e pago por três meses. Pessoas com deficiência, independentemente de idade, receberão um benefício no valor de R$ 200,00, não sendo válido para os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Não é necessário que os munícipes se dirijam aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), postos do Descomplica SP ou agências da CAIXA para realizar cadastros ou solicitar a abertura de conta, o benefício será gerado automaticamente para as famílias que atendam aos critérios do programa. Os canais de atendimento ao cidadão para dúvidas sobre o benefício é a Central 156.

O calendário de pagamento será de acordo com o final do número do NIS, conforme abaixo:

Final do NIS Data do crédito

1 24/05

2 25/05

3 26/05

4 27/05

5 28/05

6 31/05

7 01/06

8 02/06

9 04/06

0 07/06