Prefeitura paga R$ 72,8 milhões referentes à parcela de maio do cartão-merenda

A Prefeitura depositou nesta quinta-feira (13/5) os valores do cartão-merenda referentes ao mês de maio aos alunos da rede municipal de ensino. Todos os estudantes matriculados nas escolas municipais têm direito ao benefício. Para garantir o pagamento do cartão-merenda a Prefeitura investiu neste mês R$ 72,8 milhões que vão atender mais de 1 milhão de estudantes.

Os valores do subsídio variam de acordo com o nível de ensino em que o aluno está matriculado. Para os estudantes dos Centros de Educação Infantil (CEI) são destinados R$ 101,00; já para os das escolas de educação infantil são R$ 63,00; e R$ 55,00 aos alunos das escolas municipais de ensino fundamental.

O cartão-merenda é gerado no número do CPF do responsável pela criança que consta no ato da matrícula. Os créditos são depositados em um único cartão, independentemente do número de filhos que cada família tenha matriculado na rede.

Segurança alimentar

O programa foi criado em abril do ano passado, para garantir a segurança alimentar dos estudantes durante o período de suspensão das aulas presenciais, quando a oferta de merenda também foi interrompida.

Mesmo com o retorno às aulas presenciais, o prefeito Bruno Covas determinou que o benefício continuasse sendo pago até que todas as unidades da rede retomem integralmente suas atividades. Hoje, as escolas municipais funcionam com capacidade máxima de 35% dos estudantes.

Desde o início do programa, a Prefeitura de São Paulo destinou R$ 789 milhões para abastecer os cartões-alimentação.