Prefeitura promove bloqueio educativo nesta terça (30) na Santa Inês

Na manhã de hoje (30), terça-feira, a Prefeitura realiza mais um bloqueio educativo na zona norte, desta vez a ação ocorre na Santa Inês, próximo ao Horto Florestal. A “blitze” acontece das 7h às 9h e tem o objetivo falar sobre os riscos do coronavírus (covid-19).

As vias que receberão a ação será: Avenida Luís Carlos Gentile de Laet com Avenida Santa Inês e Avenida Cap. José Parada Gonçalves

A intervenção possibilita a exibição de mensagens por profissionais de saúde aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença. A CET também colocará um painel móvel nos locais com a mensagem “previna-se do coronavírus, fique em casa”.

Nos próximos dias, essa ação também ocorrerá em outras regiões de São Paulo, confira:

Quarta-feira (1°/7): Avenida Sapobemba, nº 3225, na Zona Leste;

Quinta-feira (2/7): Avenida Sumaré, sentido Limão, com a Praça Marrey Júnior, na Zona Oeste;

Sexta-feira (3/7): Avenida Nordestina, nº 3745, na Zona Leste.

