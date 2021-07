Prefeitura promove curso sobre criação de startups de negócios para alunos da capital

A Prefeitura, em parceria com a Ideias de Futuro, empresa de educação focada em competências tecnológicas, e o Google, abre nesta quarta-feira (07), e encerra em 25 de julho, as inscrições para um curso sobre criação de startups de negócios. As aulas são voltadas para estudantes das redes municipal e estadual do 9º ano do Ensino Fundamental à terceira série do Ensino Médio e têm como objetivo orientar sobre a geração de renda para as famílias que foram impactadas pela crise do coronavírus.

“A Prefeitura tem, desde o início da pandemia, implementado uma série de ações de apoio à retomada econômica da cidade e de fortalecimento da economia. São Paulo precisa, cada vez mais, de soluções que sejam inovadoras e tragam resultados representativos para apoiar a geração de renda de todos, além de incentivar novos talentos empreendedores”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Segundo a secretária, essa ação nasceu de uma iniciativa que surgiu em 2020, de apoiar startups com o investimento financeiro e mentorias, buscando resultados para as problemáticas da capital e impulsionando o ecossistema empreendedor.

O curso será realizado totalmente on-line e conta com 40 horas, distribuídas em cinco semanas. Poderá ser acompanhado por alunos surdos e com deficiência auditiva (com conteúdo em libras). Haverá, também, uma semana de lives abertas sobre empreendedorismo e tecnologia para todas as pessoas que queiram entender sobre o assunto. Nessa fase não é necessário ser estudante. Basta acessar o canal www.youtube.com/ideiasdefuturo

De acordo com Jaciara Cruz, diretora geral da Ideias de Futuro, a empresa percebeu que o jovem que mora na periferia, que já possui uma desvantagem no acesso ao conhecimento, poderia passar a enfrentar um cenário ainda mais adverso sem orientação adequada.

“Ele precisou se reinventar para não desistir da escola e para projetar seu futuro e acesso ao mercado de trabalho. O desafio foi entender uma forma de manter o interesse e a confiança desse jovem no seu aprendizado, oferecendo a ele conhecimento de alto impacto, que colabore com a sua empregabilidade tanto a curto como médio prazo”, detalha.

Assim, o Google Startup In School – Edição Ade Sampa trará conceitos de inovação digital aos participantes, que serão desafiados a criar startups para solucionar as dores de quem perdeu o emprego, de quem precisa dar sobrevida ao seu pequeno negócio ou ainda para quem precisa melhorar seu desempenho, reinventar-se, considerando todas as particularidades do momento atual.

Segundo a CNN Brasil, desde o início da pandemia, 89% dos pequenos negócios foram prejudicados. Além disso, de acordo com o Sebrae, mais de 600 mil empresas encerraram oficialmente suas atividades.

Aprendizado e premiação

Os jovens selecionados passarão por etapas de pesquisa, ideação, prototipação, inovação e pitch (discurso) para defender sua startup. Dez grupos apresentarão seu projeto na grande final e receberão mentoria de dois encontros, com especialistas do Google.

A apresentação das dez ideias finalistas acontecerá em um evento on-line, dirigido a uma banca de especialistas para pontuar e avaliar as propostas criadas. As três melhor avaliadas serão premiadas e os dois grupos vencedores receberão uma aceleração com mentores da Ideias de Futuro e equipamentos para o desenvolvimento de seus projetos. Serão distribuídos smartphones para o grupo vencedor e kindles para a equipe que atingir a segunda colocação. O grupo que ficar em terceiro receberá vale-presentes.

Google Startup in School – Edição Ade Sampa

O programa criado pela Ideias de Futuro foi o primeiro colocado do Projeto COVID-19 – Ciclo de Inovação Rápida, lançado em edital público pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, por meio da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento.

Além de aporte financeiro, todos os dez programas selecionados receberam aceleração e mentorias durante três meses para oferecer soluções inovadoras com foco no combate aos efeitos econômicos negativos da crise do novo coronavírus.

Para Alexandre Campos, diretor do Google for Education Brasil, o Google Startup in School – Edição Ade Sampa é um programa valioso para os jovens desenvolverem suas competências empreendedoras como resolução de problemas, criatividade, planejamento, trabalho em equipe e protagonismo.

“Essa parceria é extremamente importante para unir forças para levar o mundo do empreendedorismo para quem ainda está começando a sua carreira. Estudos mostram que quanto mais jovem a pessoa começa a empreender, melhor será o desenvolvimento de novos negócios. A transformação só será possível quando os jovens estiverem capacitados e com suas habilidades aprimoradas para criar e impulsionar as suas iniciativas”, declara o diretor da Ade Sampa, Paulo Ribeiro.

Serviço

Google Startup In School – Prefeitura de São Paulo

Período de Inscrições:* 07 de julho a 25 de julho

Semana aberta de lives sobre empreendedorismo e tecnologia: 26 a 30 de julho – www.youtube.com/ideiasdefuturo, às 18h

Início do curso: 2 de agosto

Grande final em setembro. Serão dez grupos finalistas e três equipes premiadas