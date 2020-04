Prefeitura publica decreto com recomendações sobre o horário de funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços

A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira (15/04), o decreto nº 59.349/2020 com recomendações sobre o horário de funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços durante o estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. A medida visa a redução da aglomeração de pessoas nas vias e logradouros públicos, em especial nos terminais e pontos de transporte urbano de passageiros nos horários de maior demanda.

As empresas indicadas como lavanderias, comércio de materiais de construção, farmácias, entre outros, devem iniciar suas atividades antes das 6 horas ou após às 11 horas. A realização da troca de turno nas atividades com mais de um turno de trabalho também são contempladas na recomendação. A medida vale também para os serviços públicos (municipal, estadual e federal), desde que não sejam serviços essenciais.

Segue a tabela com as recomendações de acordo com cada tipo de atividade: