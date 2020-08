Prefeitura realiza ações de melhorias na Avenida Cruzeiro do Sul

A gestão municipal vem realizando uma série de intervenções de melhorias na avenida Cruzeiro do Sul, bairro de Santana. Entre as ações estão recapeamento de vias, requalificação de ciclovias, readequação de calçadas, obras de segurança viária, e implantação de iluminação em LED.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) esteve no último sábado (8) para acompanhar as obras. Na ocasião, Covas destacou que as intervenções servem para dar mais segurança ao pedestre:

“Esta obra, na região de Santana, é uma ação integrada de várias secretarias para o refazimento de calçadas, alargamento de calçadas em áreas com altos índices de atropelamentos, ampliação e melhoria da ciclovia existente” revela o prefeito.

As obras acontecem no entre a Av. Gen Ataliba Leonel, Rua Conselheiro Saraiva, Av. Dr. Zuquim e Rua Chemin Del Pra. Ao todo, foram investidos R$ 6 milhões.

Confira as intervenções:

Recapeamento

A Prefeitura está executando obras de recapeamento em 4.770 metros de extensão, o que significa mais de 100 mil m² com nova camada de asfalto.

A gestão também investiu em sistemas digitais que monitoram as vias e identificam o serviço necessário a ser realizado de acordo com o desgaste do asfalto. Dessa forma, é possível realizar ações de forma exclusiva e com um investimento mais assertivo.

Ciclovias

Na Av. Cruzeiro do Sul, entre rua Pasteur até a rua Leite de Morais, serão requalificados 3.26 km de ciclovia até o fim deste ano.

Calçadas

A região também passa por obras de requalificação de calçadas em cerca de 8 mil metros de extensão. Até o momento, 760 metros e mais de 2.620 m² foram concluídos. Todas as calçadas terão rampas de acessibilidade e piso tátil, além de serem construídas com material próprio para evitar vibrações e não apresentarem irregularidades que possam causar interferências.

Assim como nos passeios públicos, a readequação de cruzamentos também está em execução para dar maior segurança às pessoas que caminham por esta região. Uma das ações adotadas foi implantar uma nova ilha central de refúgio para o pedestre e sinalização que obriga o motorista a reduzir a velocidade, como foi realizado na Rua Voluntários da Pátria com a Rua Dr. César.

Iluminação

A região também recebeu novos pontos de iluminação com LED em trechos da Av. Cruzeiro do Sul e Rua Voluntários da Pátria e até o final do ano, o quadrilátero ganhará nova iluminação. No distrito de Santana/ Tucuruvi, cerca 870 pontos de luz foram modernizados.

Áreas Calmas

A Área Calma Santana, na zona norte, foi projetada em uma das regiões da cidade onde há grande circulação de pessoas, com oferta de transporte coletivo como metrô e ônibus, comércio de rua, faculdades e escolas. No Terminal Santana, que é interligado com a estação Santana do Metrô, há 64 linhas de ônibus. Por hora passam 2 mil pedestres em apenas uma faixa de travessia em frente à estação. Entre 2015 e 2017, a área teve sete atropelamentos fatais e 39 atropelamentos.

Entre as medidas previstas para evitar esse tipo de acontecido estão a ampliação e requalificação de calçadas com acessibilidade (rebaixamento junto às travessias), rotatórias (que obrigam os carros a reduzirem a velocidade); reposicionamento de faixas de travessia, melhoria de sinalização, iluminação; e padronização da sinalização horizontal e vertical.