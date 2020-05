Prefeitura realiza “bloqueio educativo” no Jaçanã, zona norte

Nesta quinta-feira (28), a gestão municipal promoveu mais um bloqueio educativo na zona norte, desta vez a ação ocorreu na Praça Memorial do Jaçanã. A blitz aconteceu das 7h às 9h e teve o objetivo de conscientizar os motoristas a respeito dos cuidados contra o coronavírus (covid-19).

A intervenção exibe mensagens de profissionais de saúde aos motoristas sobre os cuidados que as pessoas devem adotar para se prevenirem contra a covid-19. Além disso, a CET também colocou um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem “previna-se do coronavírus, fique em casa”.

Na última quarta-feira (27), o governador João Doria (PSDB) revelou o plano de flexibilização da quarentena pelo Estado a partir do dia 1º de junho, segunda-feira. O programa será dividido em cinco fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”.

Pelos critérios do Governo de São Paulo, a capital paulista está na zona laranja, ou seja, a partir de segunda haverá uma desescalada na quarentena na cidade. Com isso, shoppings, concessionárias, escritórios e comércio de rua poderão ser reabertos, mas com apenas 20% de sua capacidade.