Prefeitura realiza “bloqueio educativo” no Largo do Japonês nesta quarta (10)

Amanhã (10), quarta-feira, a Prefeitura realiza mais um “blitze educativa” na zona norte, desta vez a ação ocorre no Largo do Japonês, esquina da Avenida Imirim. O bloqueio acontece das 7h às 9h e contará com o apoio da CET, GCM e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar.

A iniciativa tem o objetivo conscientizar a população sobre os riscos do coronavírus (covid-19). Na ação os profissionais de saúde exibirão mensagens aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença.

No mesmo dia a CET também colocará um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem “Previna-se do coronavírus, fique em casa”.