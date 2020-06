Prefeitura recebe projetos de 50 associações comercias

Nesta terça-feira (2), a Prefeitura anunciou que recebeu projetos de 50 associações dos setores comerciais que poderão reabrir, de acordo com o Plano São Paulo, anunciado no dia 27 de maio. Caso sejam aprovados, os comércios voltarão a funcionar somente no dia 15 de junho, segunda-feira.

Segundo a gestão municipal, somente entidades setoriais serão responsáveis pelo envio dos protocolos à Prefeitura. Qualquer empresa que tem o objetivo de reabrir, deverão enviar suas propostas para as entidades setoriais, que serão responsáveis pelo envio à administração.

Os projetos que serão encaminhados para a Prefeitura deverão conter as seguintes exigências:

protocolos de distanciamento, higiene e sanitização de ambientes;

protocolos de orientação de clientes e colaboradores;

compromisso para testagem de colaboradores e/ou clientes;

horários alternativos de funcionamento (escalas diferenciadas de trabalho) com redução de expediente.

sistema de agendamento para atendimento;

protocolo de fiscalização e monitoramento pelo próprio setor (autotutela);

esquema de apoio para colaboradores que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos (especialmente as mães trabalhadoras).

Enquanto não forem aprovado a funcionalidade dos serviços, a fiscalização ainda ocorrerá na cidade por meio dos agentes das subprefeituras.

A chamada “quarentena inteligente” será dividida em cinco fases (vermelho, laranja, amarela, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus (covid-19).

Para enviar a proposta, basta preencher o formulário e anexar o arquivo com a sugestão de protocolo de retomada do setor pelo link (clique aqui).