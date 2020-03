Prefeitura reduz frota de ônibus na capital paulista

A partir desta quarta-feira (25) a SPTrans começará a reduzir a circulação de ônibus na cidade de São Paulo. A medida acontece um dia após o inicio da quarentena no Estado de São Paulo, no qual decretou o fechamento de comércios que não são essenciais.

Desde a semana passada as autoridades públicas e especialistas na área em saúde já recomendavam que as pessoas não saíssem de casa. Grande parte da população paulistana aderiu as recomendações e, atualmente, o transporte público já apresenta uma redução de 70% de usuários, segundo a gestão municipal.

Por esse motivo, a SPTrans decidiu reduzir seu efetivo de ônibus para 55%. A Prefeitura afirma que, como a queda de passageiros é maior, o transporte público será garantido à população com segurança.

O órgão seguirá monitorando diariamente a movimentação de passageiros e fará ajustes, se necessário, para atender com conforto e segurança a população. A prioridade da gestão municipal é manter o transporte disponível àqueles que prestam serviços essenciais na cidade.

Outra medida foi a redução da frota de ônibus do Noturno na cidade, passando de 430 para 211 veículos. Todas as 150 linhas do Noturno continuam operando com intervalos maiores entre os veículos.