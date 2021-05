Prefeitura reduz velocidade máxima em 24 vias na Capital; 11 delas estão na Zona Norte

Dando continuidade ao Plano de Segurança Viária – Vida Segura, 24 vias da capital, sendo 11 delas na Zona Norte, terão a velocidade máxima permitida reduzida de 50 km/h para 40 km/h. A redução das velocidades máximas permitidas proporciona mais segurança ao tráfego e está alinhada com as políticas públicas mundiais para redução de acidentes e mortes no trânsito, incluindo a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU.

Lançado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), em 2019, o Vida Segura tem o objetivo de tornar ruas e avenidas da cidade mais seguras para todos os usuários, em especial para os mais vulneráveis. O plano marca a adesão de São Paulo aos conceitos de Visão Zero e Sistemas Seguros, que partem da premissa de que nenhuma morte no trânsito é aceitável e que todos, inclusive o poder público, devem assumir sua responsabilidade para a redução dos acidentes.

Antes que a alteração passe a vigorar de fato, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) instalou, desde a semana passada, material informativo alertando motoristas sobre a redução da velocidade máxima nas seguintes vias:

· Avenida Água Fria – Santana – Zona Norte;

· Avenida Araritaguaba – Vila Maria – Zona Norte;

· Avenida Carmópolis de Minas – Vila Maria – Zona Norte;

· Rua Chico Pontes – Vila Guilherme – Zona Norte;

· Avenida Guapira – Tucuruvi – Zona Norte;

· Avenida Imirim – Imirim – Zona Norte;

· Avenida Jardim Japão – Jardim Brasil – Zona Norte;

· Rua José Debieux – Santana – Zona Norte;

· R. Maria Cândida – Vila Guilherme – Zona Norte;

· Avenida Olavo Fontoura – Parque Anhembi – Zona Norte;

· Avenida Serafim Gonçalves Pereira – Pq. Novo Mundo – Zona Norte;

· Rua Santa Cruz – Vila Mariana – Zona Sul;

· Rua Edmundo Carvalho – São João Clímaco – Zona Sul;

· Viaduto Dr. Eduardo Saigh – Vila Mariana – Zona Sul;

· Rua José Ferreira Pinto – Vila Clementino – Zona Sul;

· Rua Loefgreen – Vila Mariana – Zona Sul;

· Rua São Teodoro – Vila Carmosina – Zona Leste;

· Rua dos Continentes – Vila Ré – Zona Leste;

· Avenida Dr. Eduardo Cotching – Vila Formosa – Zona Leste;

· Avenida João XXIII – Vila Formosa – Zona Leste;

· Rua Eng. José Cruz de Oliveira – São Miguel Paulista – Zona Leste;

· Avenida Miguel Ignácio Curi – Artur Alvim – Zona Leste;

· Avenida Nagib Farah Maluf – José Bonifácio – Zona Leste;

· Avenida Cândido Portinari – Vila Jaguara – Zona Oeste.