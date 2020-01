Prefeitura renova 24 novas ambulâncias do SAMU, mas 42 ainda continuam paradas

Nesta segunda-feira (20/01), a Prefeitura da São Paulo substituiu 24 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A ação faz parte do projeto de renovação da frota da SAMU na cidade de São Paulo, iniciada em 2017 e que conta com a doação do Ministério da Saúde.

Apesar da renovação da frota, a Prefeitura ainda possui 42 ambulâncias paradas por não possuir profissionais disponíveis para operá-las. Atualmente a cidade conta com 80 veículos e o tempo médio de espera para a chegada da ambulância é de 28 minutos.

Segundo o prefeito Bruno Covas, a gestão municipal está “contratando mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos para podermos utilizar as 122 ambulâncias”. Além disso, Covas destaca que: “Ampliamos de 58 para 76 o número de bases do SAMU e esperamos chegar a um tempo de atendimento de 13 minutos para os casos mais graves, que é o padrão internacional”.

Na primeira etapa da modernização da frota do SAMU, foram entregues 14 novas ambulâncias. Em 2018, mais 18 viaturas e, em 2019, outras 20. As 24 unidades entregues completam o total de 76 novas ambulâncias previstas para até 2020.

Foto: Leon Rodrigues/SECOM