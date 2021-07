Prefeitura retoma atendimento presencial com agendamento prévio e limites do Plano SP

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (01/07) a retomada gradual do atendimento presencial à população em diversos serviços públicos da cidade. O decreto 60.336/2021, publicado no Diário Oficial da última quarta-feira (30/06), prevê, entre outras coisas, que as unidades da administração municipal voltem a operar à medida que os órgãos se organizarem para isso, de acordo com as regras do Plano São Paulo, e somente mediante agendamento prévio.

Seguindo os protocolos de segurança de combate e prevenção à Covid-19, todas as pessoas atendidas deverão utilizar máscara e respeitar o distanciamento social nos equipamentos da prefeitura.

Veja como ficará o atendimento nos equipamentos municipais:

Saúde

O agendamento de consultas, exames e procedimentos presenciais na rede de Atenção Básica e Especializada está sendo retomado no município e pode realizado de forma presencial, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital paulista. O processo gradual prevê a retomada com 50% da estrutura de atendimento presencial disponível e 50% dos agendamentos em teleconsultas.

Os novos critérios foram estabelecidos pela portaria nº 286, publicada nesta terça-feira (29), no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Com a retomada gradual do agendamento de consultas presenciais, exames e procedimentos na rede de Atenção Básica e Especializada, os usuários serão atendidos por médicos, enfermeiros, equipes multiprofissionais (educador físico, terapeuta ocupacional fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo e assistente social) e profissionais de odontologia, em UBS e nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM).

As visitas domiciliares serão mantidas quando necessário, respeitando as orientações de biossegurança. Os atendimentos coletivos podem ser realizados de forma virtual ou presencial nos equipamentos em que a atividade em grupo é essencial ou prioritária.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento situadas nas 32 Subprefeituras retomaram o trabalho presencial nesta quinta-feira (01/07). O atendimento ao público acontece das 10h às 16h e, inicialmente, será direcionado a três serviços (autuação de processos em geral, desbloqueio de Senha WEB para pessoa física e MEI e CCM – validação de inscrição de pessoas físicas), mediante agendamento prévio no SP156.

Demais serviços estão disponíveis de forma on-line pelo SP156 e podem ser solicitados pelo site sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal

Para o atendimento presencial, o cidadão deve realizar o agendamento na central SP156 – disponível também em telefone e aplicativo, além do site – e, posteriormente, se dirigir até a unidade escolhida, portando os documentos necessários. Será permitido apenas o agendamento de um serviço por horário.

Transportes

Foi liberado o agendamento para atendimento no posto central da SPTrans e os serviços da empresa nas subprefeituras. As solicitações podem ser feitas no site sptrans.com.br/atendimento.

O posto da Rua Boa Vista nº 274, Centro, teve o atendimento presencial suspenso desde o início da pandemia e continuará fechado. O atendimento estava sendo feito exclusivamente pelos canais de atendimento da SPTrans. Os serviços incluem o atendimento a Bilhete Único Especial para idosos, pessoas com deficiência e passageiros do Serviço Atende+.

Os demais postos seguem atendendo usuários do Bilhete Único Comum, Vale-Transporte, Estudante e Professor nos terminais de ônibus e estações de transferência a partir de segunda (05/07), com horário ampliado entre 6h e 20h45, todos os dias da semana, Metrô Jabaquara (7h às 17h), Santana (7h às 17h) e loja Augusta (8h às 16h30). Também é possível comprar créditos por aplicativo, máquinas de autoatendimento, rede credenciada, Lotéricas e Banco do Brasil.

Trabalho

As 25 unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, administradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, voltam a atender ao público na próxima segunda-feira (05/07), das 10 às 16h.

O agendamento é feito pela Central 156 ou portal do serviço sp156.prefeitura.sp.gov.br para formalização do MEI – Microempreendedor Individual e habilitação do seguro-desemprego. Com o retorno dos serviços, as orientações aos empreendedores serão retomadas nas unidades do Cate, com suporte da Ade Sampa, agência ligada à pasta.

Até o momento, apenas as unidades Central e Interlagos estão abertas, das 10h às 14h com agendamento.

Fazenda

A Secretaria Municipal da Fazenda retomou o atendimento presencial para alguns serviços das 10h às 14h, de segunda a sexta-feira, no Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) – Praça do Patriarca, 69, Centro. Para realização do atendimento é necessário realizar agendamento prévio pelo site agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br.

Urbanismo e Licenciamento

A Praça de Atendimento realiza o atendimento presencial mediante agendamento prévio. Clique aqui e saiba mais.

Rua São Bento, 405 – 8º andar, sala 82

Horário: das 10h às 16h

Inovação e Tecnologia

As unidades do Descomplica SP abrem agendamento na sexta-feira (01/07), por meio do site agendadesc.prefeitura.sp.gov.br e retomam o atendimento na segunda-feira (05/07), das 10h às 14h. Clique aqui e veja a unidade mais próxima.

O agendamento para as unidades do Telecentro deve ser feito via SP156. O agendamento abre na sexta–feira (2) e o atendimento passa a ser disponibilizado na segunda-feira (5).

Unidades

UNIBES

Rua Cristina Tomás n° 160 – Bom Retiro

Telefone para contato: 3221-7429

Rua Cristina Tomás n° 160 – Bom Retiro 3221-7429 Brasilândia B3

Rua Vale do Sol, 59 B – COHAB Brasilândia

Telefone para contato: 3974-8764

Rua Vale do Sol, 59 B – COHAB Brasilândia 3974-8764 Bezerra de Menezes

Av. Prefeito Fábio Prado, n° 15 – Vila Mariana

Telefone para contato: 5084-0354

Av. Prefeito Fábio Prado, n° 15 – Vila Mariana 5084-0354 CEU UAB Butantã

Av. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1870 – Butantã

Telefone para contato: 3732-4547

Av. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1870 – Butantã 3732-4547 Castro Alves

Rua Sara Kubitscheck n° 203 – Barro Branco I

Telefone para contato: 2016-4426

O agendamento via SP156 para o Fab Lab Livre SP abre na próxima segunda-feira (5) e a reabertura dos equipamentos será na terça-feira (6).

FAB LAB Cidade Tiradentes

Av. Inácio Monteiro, 6900

Av. Inácio Monteiro, 6900 FAB LAB Centro Cultural da Juventude

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641, Limão

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641, Limão FAB LAB Centro Cultural Penha

Largo do Rosário, 20

Largo do Rosário, 20 FAB LAB Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000

Rua Vergueiro, 1000 FAB LAB Centro Cultural Vila Itororó

R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista

R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista FAB LAB Vila Rubi

CEU Vila Rubi -Rua Domingos Tarroso, 101 – Vila Rubi (Zona Sul)

Cohab

Os postos de atendimento da Cohab nas unidades do Descomplica SP retomaram o atendimento hoje, das 10h às 14h, com 35% da capacidade. A Central da Habitação e os postos regionais irão retornar segunda-feira (05/07). Os atendimentos acontecerão com agendamento prévio no site cohab.sp.gov.br.

Assistência Social

Os Centros para Criança e Adolescente (CCA), Centro para Juventude (CJ), Centros de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter) e Circo Social funcionam com atendimento presencial, conforme demanda de usuários e famílias, sem frequência obrigatória, respeitando o limite de 35% da capacidade, porém os serviços ampliarão os atendimentos.

Os Serviços de Assistência Social às Famílias (SASF), Núcleos de Convivência para Idosos (NCI) e Centro de Referência da Cidadania do Idoso (CRECI) seguem na fase de “Suspensão Parcial das Atividades”.

O Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoa Idosa mantém seu funcionamento regular e o Restaurante Escola segue com as atividades suspensas.

Os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade retomam o funcionamento nos termos da fase de “Retomada de Atividades” prevista na Portaria nº 39/SMADS/2020, à exceção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, sujeito a provimentos judiciais específicos.

Os Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade seguem funcionando nos termos da Portaria nº 39/SMADS/2020, ficando suspensas as orientações sobre “Retomada de Atividades Coletivas”.

A rede estatal (CRAS, CREAS e Centros Pop) continua o atendimento normalmente com alguns serviços sendo realizados mediante agendamento clicando aqui.

Pessoa com Deficiência

Os trabalhos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) não pararam. As Centrais de Intermediação em Libras (CIL) funcionam normalmente via app. Os equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo.

O serviço é coordenado pela SMPED e destinado às pessoas com deficiência auditiva e surdos usuários de serviços públicos da cidade de São Paulo. Clique aqui e saiba mais.

Esportes e Lazer

Os Centros Esportivos, com funcionamento das 6h às 18h, realizarão o atendimento por agendamento. Os munícipes devem ligar no Clube e fazer a reserva do horário, seja para carteirinhas ou dúvidas. Clique aqui e veja a relação dos centros e o contato.

Infraestrutura Urbana e Obras

Seção de Arquivos de Projetos Viários – Proj 004

Agendamento prévio pelo telefone: 3100-1616

Agendamento prévio pelo telefone: 3100-1616 Seção de Arquivos de Obras – Cadastro de drenagem

Atendimento por meio do e-mail sunterkircher@prefeitura.sp.gov.br

Atendimento por meio do e-mail sunterkircher@prefeitura.sp.gov.br G2 – Departamento de Cadastro, Contratos e Licitações

Telefone: 3337-9872 – Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 16h

Telefone: 3337-9872 – Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 16h Protocolo

Telefone: 3100-1563/ 3337-9869 – Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h

Controladoria Geral do Município

O atendimento presencial da Ouvidoria Geral do Município será retomado nas unidades do Descomplica SP, a partir da próxima segunda-feira (05/07), das 10h e 14h, com agendamento prévio feito na Central SP 156, e no Posto “Aqui tem Ouvidoria”, na Rua Dr. Falcão, nº 69 (ao lado da Estação Anhangabaú do Metrô – Linha Vermelha), das 10h às 16h.

Os outros canais de atendimento serão mantidos e estão disponíveis para receber denúncias, reclamações, sugestões e elogios: pelo telefone da Central SP 156 – opção 5, por formulário eletrônico no Portal SP 156 (sp156.prefeitura.sp.gov.br/), além dos e-mails ogm@prefeitura.sp.gov.br, denunciaogm@prefeitura.sp.gov.br, gabinete.ogm@prefeitura.com.br.

Os munícipes também podem enviar cartas para a OGM no endereço: rua Libero Badaró, 293 – 19º andar – Centro/SP – Cep 01009-907. O atendimento especializado para o assunto ‘assédio sexual’ será feito entre 10h e 16h pelo telefone 3334-7125. Os pedidos de acesso à informação poderão ser feitos presencialmente nas unidades do Descomplica SP e no Posto Aqui tem Ouvidoria, além do Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão – e-SIC.

Já o atendimento da Corregedoria Geral do Município aos advogados e servidores se dará pelo telefone 3334-7135 e pelo e-mail cgmcorregedoria@prefeitura.sp.gov.br para dúvidas de caráter administrativo. O pedido de vistas/cópias de expedientes em trâmite na Corregedoria Geral do Município deverá ser feito por meio do Requerimento Eletrônico no site https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx. Os protocolos poderão ser realizados das 10h às 16h, na Rua Líbero Badaró, 293, 19º andar – Centro.

Outras medidas para atendimento da Corregedoria Geral do Município estão detalhadas na Portaria CGM/CORR 07 de 19 de maio de 2021.

Justiça

O órgão integrante do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, que é o Procon Cidade de São Paulo, retornará com o atendimento presencial no Largo Páteo do Colégio, 5 – Sé, na próxima segunda-feira (05/07), das 10h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.

Verde e Meio Ambiente

O atendimento ao munícipe ou empresa deve ser agendado por telefone ou por e-mail. Algumas dúvidas são dirimidas no próprio setor de Protocolo, mas o ideal é acionar os técnicos da área de interesse, por e-mail. Além dos serviços e consultas em todos os segmentos de atuação da SVMA, também está disponível o e-Sic presencial, pelo qual o cidadão solicita informações sobre a gestão municipal, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

Na recepção da SVMA, o munícipe pode utilizar um computador para realizar sua pesquisa digital do e-SIC.

No setor de Protocolo, um dos serviços prestados é a geração de Guia para pagamento digital de valores devidos ao FEMA, pela compensação ambiental nos Termos de Compromisso Ambiental (TCA).

O expediente funciona das 8h às 17h, diariamente, no piso térreo da SVMA: Rua do Paraíso, 387. Telefones 5187-0100 e 5187-0101.

Clique aqui e confira as formas de contato

Direitos Humanos

Durante todo o período de pandemia do Coronavírus, os equipamentos de direitos humanos da cidade permaneceram de portas abertas, mas funcionando em horários diferenciados e sob agendamento, para evitar aglomerações e manter o distanciamento social recomendado. Agora, por meio do decreto municipal nº 60.336 de 29/06, os serviços voltam a realizar os atendimentos presenciais nos horários praticados no período pré-pandemia.

Mulheres

Casa da Mulher Brasileira – Atendimento 24 horas – segunda a segunda

Rua Vieira Ravasco, 26 – Cambuci – Tel.: 3275-8000

Centros de Referência da Mulher (CRMs)

Casa Eliane de Grammont – Tel.: 5549-9339 / 5549-0335 – Rua Dr. Bacelar, 20 – Vila Clementino

Casa Brasilândia – Tel.: 3983-4294 / 3984-9816 – Rua Sílvio Bueno Peruche, 538

CRM 25 de Março – Tel.: 3106-1100 – Rua Líbero Badaró, 137 – 4º andar – Centro

CRM Maria de Lourdes Rodrigues – Tel.: 5524-4782 – Rua Luiz Fonseca Galvão, 145 – Capão Redondo

Centros de Cidadania da Mulher (CCMs)

CCM Parelheiros – Tel.: 5921-3935 / 5921-3665 – Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119 – Parelheiros

CCM Perus – Tel.: 3917-5955 -Aurora Boreal, 43 – Vila Perus

CCM Capela do Socorro – Tel.: 5927-3102 / 5929-9334 – Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350 – Grajaú

CCM Santo Amaro – Tel.: 5521-6626 – Praça Salim Farah Maluf, s/n

CCM Itaquera – Tel.: 2073-5706 / 2073-4863 – Rua Ibiajara, 495 – Itaquera

Atendimento das 09h às 17h, com exceção da CMB, em plantão 24h, todos os dias da semana

Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 10h às 16h)

Estação Santa Cecília (Linha 3 Vermelhal)

Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 10h às 16h)

Estação da Luz (Linha 1 Azul)

Posto Avançado de Apoio à Mulher (segunda a sexta-feira, das 10h às 16h)

Terminal de Ônibus Sacomã – zona sul

LGBTI

Centros de Cidadania LGBTI

Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder (Zona Oeste)

Avenida Ricardo Medina Filho, 603 – Lapa

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Telefone: (11) 3832-7507

centrolgbtoeste@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont (Zona Leste)

Avenida Nordestina, 496 – São Miguel Paulista

Segunda a sexta-feira, das 11h às 20h

Telefone: (11) 2032-3737

centrolgbtleste@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa dos Reis (Zona Norte)

Praça Centenário, 43 – Casa Verde

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Telefone: (11) 3951-1090

centrolgbtnorte@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI Edson Neris (Zona Sul)

Rua: Conde de Itu, 673 – Santo Amaro – São Paulo-SP

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Telefone: (11) 5523-0413 / 5523-2772

centrolgbtsul@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Referência e Defesa da Diversidade Brunna Valin (CRD)

Rua Major Sertório, 292/294 – República

Segunda a sexta-feira, das 13h às 22h

Telefone: 11 3151-5786 / 5783

crd@crd.org.br

Imigrantes

CRAI – Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes

Rua Major Diogo, 834, Bela Vista – Tel.: 2361.3780

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mediante agendamento

Localização Familiar/Desaparecidos

Local e horário de atendimento

2ª a 6ª feiras – das 9h às 17h

Rua Mauá, nº 36 – próximo à Estação Júlio Prestes Santa Cecília – São Paulo (SP)

Igualdade Racial

Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Leste 1

Endereço: Av. dos Metalúrgicos, 155 – Cidade Tiradentes, São Paulo – SP, 08470-210

Horário: Segunda a Sexta-feira, das 9h às 18h

E-mail: smdhccrpirleste1@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Leste 2

Casa de Cultura de Itaim Paulista

Endereço: R. Monte Camberela, 490 – Vila Silva Teles, São Paulo – SP, 08110-260

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpirleste2@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Centro

Centro Cultural – Vila Itororó

Endereço: Maestro Cardim, 60 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01322-010

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpircentro@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Oeste

Casa de Cultura do Butantã,

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo – SP, 05537-070

Para pedidos de agendamento, contatar

E-mail: smdhccrpiroeste@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Norte 1

Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão

Endereço: Praça Óscar da Silva, 110 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpirnorte1@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Norte 2

Casa de Cultura da Brasilândia

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº – Freguesia Do Ó – São Paulo – SP, 02675-031

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpirnorte2@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Sul 1

Casa De Cultura Campo Limpo – Nathalia Rosemburg

Endereço: R. Aroldo de Azevedo, 100 – Jardim Bom Refugio, São Paulo – SP, 05789-000

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpirsul1@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial – Sul 2

Casa de Cultura Parelheiros

Endereço: R. Nazle Mauad Lutfi, 169 – Parque Tamari, São Paulo – SP, 04891-020

Horário: a depender do horário de funcionamento da Casa de Cultura

E-mail: smdhccrpirsul2@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 11 2558-8896 / 11 3136-2194

WhatsApp: 11 95585-2475

Coordenação de Promoção da Igualdade Racial

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Rua Líbero Badaró, 119 – 9º andar

E-mail: combateaoracismo@prefeitura.sp.gov.br e smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: (11) 2833-4305 e 2833-4308

WhatsApp: 11 95585-2475

Idosos

O Polo Cultural José Lewgoy – mais conhecido como Polo Cultural da Terceira Idade, irá abrir para as atividades presenciais em agosto.

Polo Cultural da Terceira Idade

Rua Teixeira Mendes, 262 – Cambuci

Informações: 11 3207-9713

Ouvidoria de Direitos Humanos (ODH)

Atendimento de Segunda a Sexta-feira – 10h às 16h

Núcleos de DH nos Descomplicas – 10h às 14h

Canais de comunicação:

Telefone de Contato: (11) 2833-4371 / 2833-4368 / Portal 146 e Central 156

E-mail: smdhcouvidoria@prefeitura.sp.gov.br

Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos

Canais de comunicação: desaparecidos@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 97549.9770

Coordenação de Educação em Direitos Humanos (CEDH)

Canais de comunicação: cedh@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4272

Coordenação de Políticas para Criança e Adolescente (CPCA)

Canais de comunicação: smdhccpca@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4282

Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CPMigTD)

Canais de comunicação: migrantes@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833-4280

Coordenação de Políticas para Juventude (CPJ)

Canais de comunicação: juventude@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4256

Coordenação de Políticas para LGBTI (CPLGBTI)

Canais de comunicação: politicaslgbt@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4321

Coordenação de Políticas para Pessoa Idosa (CPPI)

Canais de comunicação: cidosos@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4302 / 2833.4299

Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua (CPSR)

Canais de comunicação: cordpoprua@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4275

Coordenação de Políticas sobre Drogas (CPD)

Canais de comunicação: smdhcapsd@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4250

Coordenação de Promoção da Igualdade Racial (CPIR)

Canais de comunicação: smdhccpir@prefeitura.sp.gov.br – Tel.: 2833.4305

Demais serviços, canais de atendimento

Canais de comunicação – SMDHC:

Rua Líbero Badaró, 119 – Centro

smdhcgabinete@prefeitura.sp.gov.br

Tel.: 2833.4156

smdhcimprensa@prefeitura.sp.gov.br

Tel.: 2833.4174/ 4175/4176 ou 4210

Cultura

Os equipamentos municipais da Secretaria Municipal de Cultura estão atendendo presencialmente ao público da seguinte forma:

Centros Culturais

Centro de Culturas Negras

R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara

Parque aberto das 7h às 21h de segunda a sexta

Hall / Auditório aberto das 11h às 20h de terça a sexta

Centro Cultural Penha

Largo do Rosário, 20, Penha

Aberto das 10h às 17h de terça a sexta

Biblioteca (fechada)

Fablab – atendimento por agendamento no 156 terça à sexta 11h00 às 15h00 (a partir de 06/07/2021).

Centro Cultural Grajaú

R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252, Parque América

Aberto das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo 11h às 16h.

Ponto de leitura Graciliano Ramos aberto de terça e quarta das 11h às 15h

Centro Cultural Vila Formosa

Av. Renata, 163, Vila Formosa

Aberto das 10h às 15h de terça a sexta.

Biblioteca aberta de das 10h às 15h de segunda a sexta pra entrega e retirada de livros

Centro de Memória do Circo e Centro Cultural Olido

Av. São João, 473, Centro Histórico de São Paulo

Olido fechada ao público –

Circo fechado ao público

Centro de Referência da Dança

Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Centro Histórico de São Paulo

Administrativo das 10h às 18h de segunda a sexta

Tendal da Lapa

R. Guaicurus, 1100, Água Branca

Aberto de terça a sexta das 11h às 17h e aos sábados das 11h às16h

Centro Cultural Santo Amaro

Av. João Dias n° 822

Aberto das 10h às 17h de terça a domingo.

Biblioteca Prestes Maia abre de terça a sexta das 10h às 15h para empréstimo e devolução de livros.