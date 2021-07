Prefeitura retoma o rodízio tradicional de veículos na próxima segunda-feira

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), informa que a partir da próxima segunda-feira (2/8) voltará a vigorar na cidade de São Paulo o rodízio municipal de veículos (“Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores”), nos moldes tradicionais, que estava suspenso para carros desde o dia 22 de março.

O rodízio para veículos leves voltará a ser válido nos horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h), de segunda a sexta-feira. Não poderão circular, nas regiões e horários estabelecidos pelo rodízio, os veículos automotores, inclusive caminhões, com os seguintes finais de placas:

Segundas-feiras: dígitos finais 1 e 2;

Terças-feiras: dígitos finais 3 e 4;

Quartas-feiras: dígitos finais 5 e 6;

Quintas-feiras: dígitos finais 7 e 8;

Sextas-feiras: dígitos finais 9 e 0.

A capital paulista adotou o rodízio em horário noturno para veículos leves entre 22 de março e 30 de julho, acompanhando o toque de restrição decretado pelo Governo do Estado. Com o anúncio, pelo Estado, do fim do toque de restrição a partir do dia 1º de agosto, o rodízio voltará ao formato tradicional na segunda-feira, dia 2 de agosto.