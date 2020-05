Prefeitura volta atrás e suspende bloqueios de vias em SP

Após dois dias de bloqueio em vias públicos a fim de aumentar o isolamento, a Prefeitura volta atrás e decide reabrir as avenidas para trânsito normal de veículos. Segundo a gestão municipal, o resultado da medida não foi o esperado. As blitzes educativas estão mantidas.

A expectativa da Prefeitura com os bloqueios de ruas e avenidas era aumentar o isolamento social, no entanto, segundo dados da própria gestão municipal, a taxa ainda está abaixo de 50%, registrando uma média de 48%. O governo identifica como o ideal o isolamento com taxa maior de 70%.

Além disso, houve reclamações por parte de motoristas e, em uma ocasião, uma ambulância ficou presa no congestionamento causado pelos bloqueios.

Apesar desse recuo, outras medidas implementadas esta semana ainda estão valendo. Desde segunda-feira (4) é obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos e aplicativos de corrida. Além disso, a partir de amanhã (7), quinta-feira, o uso de máscaras será obrigatório em todo o estado de São Paulo para qualquer pessoa que circular em espaço público.

As blitzes educativas acontecem nas avenidas Yervant Kissajikian, altura 1.837, e Aricanduva, sentido centro, na altura da Avenida dos Latinos, começam a partir das 7h e ocorrem até as 9h. A ação possibilita a exibição de mensagens por profissionais de saúde aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil atinge a maior marca de pessoas mortas pelo novo coronavírus (covid-19), com 600 óbitos em um período de 24h. No mesmo período, foram contabilizados 6.935 casos confirmados pela doença no Brasil.