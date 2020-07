Prepare a pipoca: Confira o que vai entrar na Netflix em agosto

Por conta da quarentena imposta pelas autoridades públicas em razão do coronavírus (Covid-19), os serviços de streaming de entretenimento se tornaram um grande alento para as pessoas enfrentarem o tédio e a monotonia de ficar em casa.

E neste mês de agosto, a Netflix chegar com algumas novidades que prometem divertir e emocionar o publico com as estreias de Dançarina Imperfeita e Círculo de Fogo: A Revolta.

As séries são o grande destaque de agosto, com a continuação de Lucifer, com o lançamento da 5ª temporada, e a 3%, primeiro seriado produzido pela empresa de streaming no Brasil.

Uma novidade que chega no próximo mês é a série Mundo Mistério, apresentada pelo famoso youtuber Felipe Castanhari. Nela, Castanhari e seus assistentes exploram mistérios da ciência e da história.

Lista completa de lançamentos na Netflix em agosto de 2020

01/08

Perfeita Execução: 1ª Temporada

Toradora!: 1ª Temporada

No Coração do Mar

Operação Sombra – Jack Ryan

O Núcleo – Missão ao Centro da Terra

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão

Armações do Amor

Sleight: O Truque Perfeito

Colateral

Ressurreição

Lenda Urbana

Além da Escuridão – Star Trek

Good Burger

Footloose

Love Story – Uma História de Amor

Instinto Selvagem

Fuga de Alcatraz

Super Monstros: Turma Nova

Peter Pan

02/08

A Era dos Dados – A Ciência por Trás de Tudo: 1ª Temporada

03/08

Immigration Nation: 1ª Temporada

Casa Grande

04/08

Mundo Mistério: 1ª Temporada

Acampamento de Verão do Cory Carson

Resgate em Malibu: A Próxima Onda

Luccas Neto em: O Hotel Mágico

05/08

Os Mais Procurados do Mundo: 1ª Temporada

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo

Anelka – O Incompreendido

06/08

The Seven Deadly Sins – Imperial Wrath of The Gods: Temporada 4

The Rain: Temporada 3

07/08

Natureza Discreta: 1ª Temporada

Vem Cantar! Alemanha: 1ª Temporada

Dançarina Imperfeita

Magos: Contos da Arcadia

O Ônibus Mágico Decola Novamente – Rumo ao Espaço

Alto Mar: Temporada 4

Sunset – Milha de Ouro: Temporada 3

As Novas Aventuras do Macaco : Temporada 2

12/08

A Indústria da Cura: 1ª Temporada

Axé: Canto do Povo de um Lugar

Greenleaf: Temporada 5

13/08

Ride on Time: 1ª Temporada

Círculo de Fogo: A Revolta

14/08

Caçadoras de Recompensas: 1ª Temporada

O Maior Assalto: 1ª Temporada

Power

Octonautas e as Cavernas de Sac Actun

3%: Temporada 4

Dirty John – O Golpe do Amor: Temporada 2

Glow Up: Temporada 2

17/08

Caçadores de Bugs: Temporada 2

18/08

A Cidade Onde Envelheço

19/08

Crimes de Família

GDLK

20/08

Biohackers: 1ª Temporada

John à Procura de Aliens

Great Pretender

21/08

Hoops: 1ª Temporada

Tammy: Fora de Controle

Missão Pijamas

Lucifer: Temporada 5

25/08

O Destino de uma Nação

O Lab da Emily

Gatunas: Temporada 2

26/08

Mansão de Praia: 1ª Temporada

Pódio para Todos

27/08

Aggretsuko: Temporada 3

28/08

Sou um Assassino – Em Liberdade: 1ª Temporada

Cobra Kai: Temporadas 1 e 2

Origens Secretas

Quase uma Rockstar

31/08

Luo Bao Bei: 1ª Temporada

Em Prova: Amiga do Inimigo