Presidente do STF derruba liminar, e SP volta a proibir venda de bebidas alcoólicas após as 20h

O governo de São Paulo obteve uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que permite retomar a proibição da venda de bebidas alcoólicas no estado após as 20h.

A decisão do ministro atende a um pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que argumentou que a suspensão da venda de álcool visa coibir aglomerações e conter a alta nos casos de coronavírus em todo o estado.

Com isso, volta a valer o decreto expedido na última sexta-feira (11), que prevê lei seca no estado à noite para prevenir a propagação da Covid-19. A medida havia sido suspensa na segunda-feira (14) após liminar obtida por associação de bares e restaurantes.

A medida impede a venda de álcool após as 20h em restaurantes e similares (como lanchonetes, hamburguerias e pizzarias) em todo o estado.

Estes locais podem funcionar até às 22h, mas não podem servir bebidas alcoólicas após as 20h. Já bares e similares podem operar apenas até as 20h.

A lei seca havia sido suspensa na segunda-feira (14) em caráter liminar (provisório) pelo desembargador Renato Sartorelli após pedido de associação do setor