Primavera deixa temperatura mais amena em SP

A primavera, que começa nesta terça-feira (22), irá diminuir as temperaturas na cidade de São Paulo, deixando o clima mais ameno. A estação vai até 21 de dezembro.

As temperaturas permanecem baixas até quarta-feira (23), segundo a Climatempo. Hoje, a mínima será de 13ºC e a máxima de 18ºC, e o dia deve ser chuvoso. Na terça-feira, a temperatura mínima será a mesma, com máxima de 17ºC.

“Nesta segunda-feira, a frente fria começa a se afastar, mas o tempo continua instável. Entre segunda e terça-feira o céu continua nublado. A chuva acontece de forma frequente, com intensidade de moderada a forte em alguns momentos”, informou a Climatempo.

No interior do estado, as temperaturas não caem tanto em áreas do centro-norte e oeste, que tiveram temperaturas máximas de quase 40°C nos últimos dias.