Primeira feira on-line de artesanato da cidade de São Paulo acontece no próximo sábado, 24 de abril

A Prefeitura de São Paulo realiza no próximo sábado (24/04) a primeira feira on-line do Mãos e Mentes Paulistanas. A iniciativa faz parte da série de ações de retomada econômica da cidade com foco em apoiar o setor. Foram selecionados 15 empreendedores para apresentar seus produtos em uma live que será transmitida ao vivo e ficará gravada no Facebook da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Os artesãos sorteados são habilitados no Mãos e Mentes Paulistanas, programa municipal de apoio ao setor. O evento pode ser assistido pelo link: www.facebook.com/adesampaoficial.

Cada um dos 15 selecionados terá cinco minutos para apresentar seu trabalho e alguns de seus produtos. Eles poderão deixar contatos como telefone, WhatsApp e Facebook para as pessoas que quiserem comprar seus artesanatos.

A ação será realizada em parceria com o Teia On-line e com a Rede Asta, entidade responsável pela gestão do Mãos e Mentes Paulistanas. Atualmente, o programa conta com mais de 1.400 artesãos habilitados, que podem participar de ações e eventos on-line promovidos pela Prefeitura de São Paulo.

Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

O programa trabalha por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação; o acesso ao mercado e participação em eventos.

Atendimento On-line ao artesão

Desde o início da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de São Paulo tem apoiado o setor de artesanato e manualidades por meio de atendimento on-line por whatsapp, telefone e e-mail. Nos canais, os empreendedores podem tirar dúvidas sobre formalização, abertura de empresa, emissão de documentos, além das linhas de crédito oferecidas em parceria com o Banco do Povo, do Governo do Estado de São Paulo. A Ade Sampa é responsável por todo o atendimento e triagem para quem busca microcrédito. Os empreendedores podem ser atendidos pelos telefones (11) 4210-2668, (11) 99708-5130 e (11) 99449-1311 ou pelo e-mail: atendimento@adesampa.com.br.

As linhas de crédito oferecidas são:

• Para MEIs que não possuam restrições no CNPJ e que estão solicitando o crédito pela primeira vez – Até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento, juros zero e carência de um a três meses.

• Para MEIs, ME e EPPS que não possuam restrições no CNPJ – Até R$ 21 mil, até 36 meses para pagar e juros de 0,35%.

• Para ter acesso às linhas de crédito, é necessário ter realizado um dos cursos do programa Empreenda Rápido, que oferece qualificação técnica e empreendedora, em parceria com o Centro Paula Souza.

No mês de março, a Ade Sampa começou a atender também a nova linha de crédito, de R$ 50 milhões que dispõe de um limite de até R$ 15 mil para informais e empreendedoras rurais com CNPJ e de até R$ 21 mil para MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI. O limite de parcelas para pagamento pode chegar a 48 meses, com juros que variam de 0,8% a 0,55% ao mês, dependendo da linha escolhida.

Serviço

Feira On-line Mãos e Mentes Paulistanas

Data: 24 de abril

Horário: 16h

Transmissão pelo link: www.facebook.com/adesampaoficial