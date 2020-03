Primeira semana de maço no Cate começa ofertado 3500 vagas de emprego

A primeira semana de março começa com o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo) ofertando 3.504 vagas para quem está em busca de emprego ou uma recolocação profissional. Os interessados às vagas deverão comparecer em um das 24 unidades espalhadas pela cidade.

O cargo com mais oferta de vagas é de operador de telemarketing, com salários que variam de R$ 631 (aprendiz) a R$ 1.110. A exigência é que o candidato tenha, ao menos, o ensino médio completo.

Na segunda posição do ranking está o cargo de vendedor, com 183 vagas. A remuneração está na faixa de R$ 1.100 a R$ 1.755 e a escolaridade mínima é ter o ensino fundamental incompleto.

Já na terceira posição aparecem as atividades de auxiliar e de chefe de cozinha com 70 vagas abertas. O salário é de até R$ 1.500 e a exigência é o ensino médio completo e experiência no segmento.

Para saber quais são as vagas e onde elas são ofertadas, acesse o site (clique aqui).

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300