Primeira vacinada contra Covid-19 no Brasil, enfermeira Mônica Calazans recebe segunda dose da CoronaVac

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil, recebeu a segunda dose da vacina CoronaVac na tarde desta sexta-feira (12).

“E eu estou aqui por uma classe, pois sou enfermeira e tenho muito orgulho da minha profissão. Quero deixar claro que não sou atriz, sou enfermeira. Eu não estou atuando. No momento com tantas mortes não existe atuação teatral, é uma realidade que todos nós estamos vivendo”, afirmou Mônica.

A aplicação foi feita durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

A enfermeira revelou ter sido alvo de ataques virtuais após ter sido a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus no Brasil.

“Ao invés de me atacarem com piadinhas como fizeram, me respeitem como profissional, eu estou na linha de frente desde o início cuidando de pacientes graves. Antes de falar de mim, respeite e veja minha história. Eu fiz isso pelos brasileiros, tomei a vacina do Butantan com muito orgulho e falo, com a boca cheia, é a vacina de São Paulo, é a vacina do Brasil, e o que estávamos esperando realmente para sairmos dessa prisão que todos nós estamos vivendo”, desabafou.

Mônica foi vacinada no dia 17 de janeiro, logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), aprovar o uso emergencial da vacina, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

No mesmo evento em que Mônica Calazans foi vacinada, o padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, recebeu a primeira dose do imunizante em reconhecimento pelos serviços prestados, segundo afirmou o governador João Doria (PSDB).