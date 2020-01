Primeiro encontro do ano, North Premium Club homenageia aniversariantes do mês

Os associados do North Premium Club, tendo como presidente da confraria o Coronel Velezo, se reuniram para a primeira confraternização de 2020. O encontro que acontece sempre na ultima quinta-feira do mês, mais uma vez foi realizado no Loirão, tradicional bar da Zona Norte, localizado na Rua Lucas de Freitas Azevedo, 47, e como sempre, são homenageados os aniversariantes daquele mês, e em janeiro, receberam os parabéns: Jacinto Figuera, Eiran Aparecida Velozo (esposa do Coronel Velozo) e Maicon Douglas Lopes. Maicon não pode marcar presença, mas recebeu as mensagens de todos os amigos presentes.

Para abrilhantar o encontro houve show de música ao vivo com o cantor Guilherme Silva, que encantou a todos com sucessos e músicas que marcaram época. Também não podia faltar a tradicional galinhada, oferecida pelo Loirão Bar e preparada pelo Chefe Kenedy.

Coronel Velozo, presidente do clube parabenizou os aniversariantes e agradeceu a presença de todos, e afirmou que a partir deste primeiro encontro de 2020, os eventos seguirão mês a mês, fortalecendo cada vez mais o seleto grupo do North Premium Club.

O North Premium Club foi idealizado com o objetivo de reunir amigos, já que a vida atribulada das pessoas, muitas vezes, impedem momentos de descontração e confraternização. Com isso, esse grupo combinou que toda última quinta-feira do mês se encontrem para papear, apreciarem seus drinks e bebidas preferidas e saborear uma bela paella. Dentre os amigos participantes do North Premium Club, todos da Zona Norte, seja como morador ou empreendedor em nossa região, são políticos, agentes públicos, policiais civis e militares e empresários.