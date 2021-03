Primeiros chips de internet começam a ser entregues para alunos da rede estadual de SP

Os primeiros chips de 3GB de internet para estudantes começam a ser entregues nas Diretorias de Ensino de todo o Estado. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das escolas regulares (incluindo EEI – Indígena, Quilombo, Área de Assentamento e alunos do noturno regular das PEIs).

O sistema para confirmar interesse permanece aberto no site da Secretaria Escolar Digital (SED). A prioridade da iniciativa de ensino híbrido são estudantes mais vulneráveis, de acordo com o CadÚnico. No total, 500 mil chips serão entregues, conforme o perfil do cadastro.

Quem receber o chip terá de acessar os conteúdos do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP) e de outras plataformas durante até 1h45 por dia, caso sejam do período diurno, e durante até 1h15, caso sejam do noturno. Todos serão orientados pedagogicamente por um professor duas vezes por semana, via chat do CMSP.

Além do ensino remoto, com um grupo de colegas, os estudantes poderão utilizar o chip para realizar projetos nos grupos da iniciativa de ensino híbrido. Caso todas as etapas do programa sejam concluídas, cada grupo receberá R$300 para utilizarem na unidade escolar para tirar projetos do papel.

Como confirmar interesse

A manifestação deve ser realizada na Secretaria Escolar Digital – SED, na aba Manifestação de Interesse dos Alunos ao Chip, no site: sed.educacao.sp.gov.br, com o login e senha do aluno (mesmo do app CMSP):

Caminho: Aluno > Questionário – Chips de Internet > Responder > Leia as instruções e responda às três questões > Clique em Salvar