ProAcústica lança ação Acústica Solidária entre as atividades do INAD Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído

Com a força que sempre marcou a trajetória das mobilizações e intervenções urbanas para o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído (INAD), a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica (ProAcústica) se volta em 2021 para a ação Acústica Solidária. Uma questão de prioridade em um país vitimado por milhares de mortes causadas pela Covid-19 e por milhões de famílias vivendo em favelas, sem renda e emprego e com a fome batendo à porta.

A 26ª edição do INAD, que ocorre no próximo dia 28 de abril, sempre com um minuto de silêncio às 14h15 – a fim de demonstrar o impacto do ruído na vida cotidiana – também será em manifesto às famílias em estado de vulnerabilidade no Brasil.

A ProAcústica abraça a campanha Corona no Paredão, da Rede Gerando Falcões, doando 100 cestas básicas digitais. A ação “Acústica Solidária” lançada hoje, 22 de abril, se estenderá até 30 de abril tendo como meta inicial a doação de 600 cestas básicas pelas Empresas Associadas, seus representantes e colaboradores, a comunidade acústica e todos aqueles que acompanham a associação – uma forma de ajudar as populações vulneráveis a realizar a quarentena ou o distanciamento social já que diminui, em certa medida, a necessidade dessas pessoas saírem às ruas em busca de doações.

A Rede Gerando Falcões foi escolhida por ser a ponte que levará para as instituições conveniadas cestas básicas digitais, que serão distribuídas em suas favelas para as famílias em estado de vulnerabilidade, colocando o #CoronanoParedão .

Para doação de cestas básicas digitais em nome do Anjo ProAcústica, o interessado deve acessar a página da associação: http://www.proacustica.org.br/ inad/2021/acao-solidaria

Informações sobre a campanha Corona no Paredão, da Gerando Falcões, no site: