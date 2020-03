Processo seletivo para 720 vagas de enfermeiro encerra às 14h de hoje (30)

No domingo (29) a Prefeitura abriu um processo seletivo para 720 vagas de enfermeiros que irão trabalhar no Hospital de Campanha do Anhembi. As vagas serão divididas em: 504 para técnico de enfermagem e 216 para enfermeiro hospitalar. Para se cadastrar acesse o link (clique aqui). As inscrições encerram hoje (30), às 15h.

Segundo a gestão municipal, os novos enfermeiros terão um contrato de 90 dias de trabalho. Será exigida a formação completa em níveis técnico e superior em enfermagem e pelo menos seis meses de experiência na área hospitalar.

Durante o processo seletivo, será informado o salário, benefícios e horários de trabalho para as equipes a serem formadas.

Na última semana a Prefeitura realizou um processo seletivo para a contratação de médicos que irão fazer o atendimento neste mesmo Hospital de Campanha do Anhembi.

O aumento do efetivo da área em saúde é uma forma de evitar fatalidades causadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em São Paulo.