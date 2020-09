Procurador-Geral da República testa positivo para coronavírus

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo sua assessoria, ele “passa bem e está em isolamento, despachando remotamente”.

Aras é a sexta autoridade que esteve presente na posse do presidente do STF, Luiz Fux, a confirmar que foi infectado. Além dele, testaram positivo para covid-19 o próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.

Em nota, o STF afirmou que tomou medidas de segurança durante a posse do ministro Luiz Fux e seguiu todos os protocolos recomendados,

“A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Tribunal também está atenta e à disposição dos servidores para orientá-los sobre eventual realização de testes e procedimentos a serem adotados em casos positivos”, disse o Supremo em Nota.