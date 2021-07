Prodam SP lança programa de diversidade e inclusão de pessoas vulneráveis da capital

A Prodam SP, empresa de tecnologia do município de São Paulo, passa a oferecer a partir de agosto, o programa Novo Olhar de Diversidade e Inclusão voltado especialmente aos grupos mais vulneráveis da sociedade. A iniciativa tem como diretriz realizar ações nas áreas de equidade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, socioeconômico e LGBTQIA+. Os objetivos do programa consistem em garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e discriminação, em que cada pessoa possa ser quem realmente é.

A primeira fase do Novo Olhar será a inclusão de mulheres pretas na área de Tecnologia da Informação -TI, a ser realizada em parceria com a Preta Lab, Instituto de Oportunidade Social, Passos Mágicos e CIEE. Serão 25 vagas de estágio que deverão ser preenchidas até o final de 2021. A proposta é que os estagiários completem os 24 meses de permanência, com ciclos de seis meses em cada área técnica da empresa.

“Nossa proposta é trazer a oportunidade para este público participar de estágio na Prodam, que tem grande conhecimento e atua há 50 anos na área de tecnologia ”, explica o presidente da empresa, Johann Dantas.

Além do programa de estágio será promovido, em setembro, uma hackathon voltada exclusivamente para mulheres. A iniciativa prevê parceria com o CodeLab – grupo de extensão presente na USP e na UFABC – e conta com o apoio das organizações Programaminas, Preta Lab, Carambola, Programaria, Passos Mágicos e Instituto de Oportunidade Social.

As inscrições para o programa de estágio do Novo Olhar da Prodam SP estarão abertas a partir de 19 de julho no endereço estagio@prodam.sp.gov.br.