Produtos da cesta básica tem alta de 8% em abril

Na última quinta-feira (14) o Procon divulgou uma pesquisa no qual mostra que o valor da cesta básica paulistana sofreu uma alta de 8,12%. Segundo o balanço, de 39 produtos pesquisados, 36 apresentaram alta no preço.

Segundo pesquisa feita em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço médio no dia 25 de março era R$ 798,10 e passou para R$ 862,87 em 30 de abril.

O grupo de higiene pessoal foi o que apresentou maior aumento (11,09%): alimentação foi de 7,73% e limpeza registrou 9,68%. A variação no ano é de 10,04%, com base no mês de dezembro de 2019.

No mês de abril, os produtos que mais subiram foram:

Cebola (kg) 31,28%

Papel Higiênico Fino Branco (com 4 unidades) 27,74%

Feijão Carioquinha (kg) 19,30%

Batata (kg) 17,56%

Sabão em Barra (unidade) 17,27%

As quedas foram:

Frango Resfriado Inteiro (kg) -3,24%

Açúcar Refinado (5 kg) -1,04%

Creme Dental (tubo 90g) -0,75%

No mês de março o valor das cestas básicas de 18 capitais sofreram aumento, segundo o Dieese. As maiores altas aconteceram em Brasília com 11,09%, Florianópolis com 7,28%, São Luís com 7,26% e Curitiba com 7,20%. Mesmo registrando números expressivos, a capital de São Paulo ainda possui a cesta mais cara com R$ 509,11, seguida pelo Rio de Janeiro com R$ 496,33 e Porto Alegre com R$ 479,53.