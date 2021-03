Professoras da CEI Crescer e Aprender, do Jaçanã são dispensadas após mantenedora perder convênio com a Prefeitura

Localizada no Parque Mandaqui, a Associação Comunitária Antônio Bento Costa teve seu convênio cancelado junto a Prefeitura de São Paulo, com isso, os 19 funcionários da CEI Crescer e Aprender, do Jaçanã foram dispensados.

Segundo o presidente da Associação, Sérgio do Espirito Santo Rodrigues Andersson, “a Prefeitura recebeu uma denúncia e começou a verificar todas as contas, as notas fiscais e tudo o que era gasto na CEI. Diante disso, eles cortaram a verba e nos tiraram de lá, de um dia para o outro, deixando os funcionários sem dinheiro em meio à pandemia. Tirei o dinheiro que tinha na poupança para pagar a todos, pois não podemos deixar que eles passassem necessidades”, conta.

A Professora Sara Coelho conta que está muito decepcionada com o que aconteceu, “recebemos essa triste notícia no último dia 22/10, e só tivemos tempo para tirarmos os nossos pertences dos armários, pois nos informaram que nós, não fazíamos mais parte da instituição. E até agora, não tivemos nenhuma explicação. O que é mais desesperador, é que devido à pandemia, as escolas não estão contratando novos profissionais e com isso, estamos desempregadas e sem perspectivas para o futuro”, desabafa.

A Prefeitura de São Paulo mudou no último ano, os critérios de parceria com creches conveniadas após encontrar irregularidades em 116 unidades de ensino. Na oportunidade, 32 entidades foram notificadas, e 12 creches foram descredenciadas.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), 73 creches foram descredenciadas em três anos de gestão. “A Secretaria Municipal de Educação reorganizou o processo de prestação de contas e o sistema de auditoria para fiscalizar de valores de aluguel e controle de frequência de crianças. A secretaria também passou a exigir certidão de antecedentes criminais da diretoria das entidades. Passamos a ter mais controle destes equipamentos, porém, “não há sistema perfeito” e precisamos aperfeiçoá-lo diariamente”, finaliza.