Profissionais da Educação de 18 a 44 anos deverão apresentar comprovantes de vínculo empregatício e de residência para receber a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11)

Mais de 85 mil profissionais da área da Educação da capital, com idade entre 18 e 44 anos, poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (11) em toda a rede de postos. Para receber a imunização todos precisarão mostrar o QRCode recebido como comprovante de cadastro no site Vacina Já Educação com número do CPF, nome completo e e-mail. Também serão exigidas as apresentações do documento de identificação, comprovantes de vínculo empregatício na cidade de São Paulo e de residência na capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que o comprovante de endereço do município é obrigatório no ato da vacinação em primeira dose. A medida busca garantir a destinação das vacinas aos moradores da capital. Caso o documento esteja no nome de alguém da família, haverá a necessidade de demonstrar o grau de parentesco.

Esta é a segunda antecipação anunciada nesta semana para os trabalhadores das redes de ensino pública e privada. Na quarta-feira (9), os profissionais com 45 e 46 anos começaram a receber a primeira dose do imunizante.

Estão elegíveis nesta etapa professores de todos os ciclos da educação básica e temporários da educação estadual, municipal, privada ou federal. Também estão incluídos nesta fase auxiliares de serviços gerais, de limpeza, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores e vice-diretores, assim como secretários e coordenadores.

Toda rede de postos da SMS estará em operação para a vacinação: as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município; megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras, que nesta sexta-feira estarão em funcionamento. A vacina também está disponível nas AMA/UBS Integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e nos Centros de Saúde.

Dessa forma, a Saúde municipal avança no enfrentamento à Covid-19 e na preparação para uma possível volta às aulas presenciais no segundo semestre.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA CAPITAL

Mega drive-thrus e farmácias: vacinação de primeira e segunda doses D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

Megapostos: vacinação de primeira e segunda doses (D1 e D2). Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.

AMA/UBS Integradas: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.