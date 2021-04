Programa Contrata SP oferece mais de 500 vagas na área da construção civil

A Prefeitura de São Paulo recebe inscrições para o Contrata SP – Construção Civil até às 18h, da próxima quarta-feira (14/04). A pré-seleção on-line conta com mais de 500 vagas de emprego para o setor com salários que variam entre R$ 1.551 e R$ 2.995 para diversos cargos. Para participar basta preencher o formulário disponível neste site www.bit.ly/vagasnocate.

A seleção on-line contará com a primeira etapa realizada pela equipe técnica do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo). Durante o processo de seleção, as informações fornecidas pelos candidatos são cruzadas com as exigências das empresas, sendo convocados para as demais etapas os que tiverem o perfil adequado para as oportunidades.

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o setor da construção gerou nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, 87.348 vagas de emprego formal no país.

“O Contrata SP é um programa da Prefeitura que aproxima os trabalhadores das empresas e com as oportunidades de um segmento que ainda continua aquecido, e que pode atuar neste momento do Plano São Paulo do Governo do Estado, buscamos viabilizar a ação. É uma maneira de apoiar as áreas de recursos humanos, que precisam reforçar suas equipes e contam com nosso banco de talentos”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Essa parceria também será uma oportunidade para uma parcela de trabalhadores da construção civil que tem conhecimentos específicos, e que terão a oportunidade de voltar a colocar sua experiência em prática”, completa.

Mercado de emprego aquecido no setor

Entre as oportunidades disponibilizadas pelo Contrata SP estão 30 vagas para servente de obras com experiência – salário de R$ 1.707. É necessário possuir o ensino fundamental. Também com 30 postos à disposição estão os cargos de pedreiro, encanador e carpinteiro com rendimentos de R$ 2.091. Os candidatos podem estar com a escolaridade em andamento, no nível fundamental.

Para armador, profissional que prepara e confecciona armações e estruturas de concreto, são 21 vagas para as regiões Norte e Leste da cidade, com salários entre R$ 1.886 e R$ 2.091. Já para motorista, em modalidades como munck, basculante, comboio e pipa, são 51 oportunidades. Os interessados precisam ter experiência e possuir carteira de motorista nas categorias A/B e E, dependendo da atividade a ser desenvolvida.

O Contrata SP – Construção Civil também contará com vagas especializadas como 30 oportunidades para operador de escavadeira e retroescavadeira. Outra atividade é o frentista de túnel, que realiza instalação de telas, perfuração, escavação, entre outras atividades, que necessita de 25 profissionais. Além dessas oportunidades, ainda há outras vagas que exigem conhecimentos específicos como encarregado de cabeça de corte; operadores de perfuratriz, de bomba de concreto, de guindaste, sinaleiros, mangoteiros, entre outras.

Serviço:

Contrata SP – Construção Civil

Inscrição: 12, 13 e 14 de abril até às 18h

Site: www.bit.ly/vagasnocate