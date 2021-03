Programa da Secretaria do Trabalho recebe mais de 33 mil inscrições

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo recebeu 33.701 inscrições de interessados em participar do Programa Operação Trabalho – POT Defesa da Vida. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e disponibiliza duas mil vagas para jovens aturem como agentes de prevenção da Covid-19.

As inscrições on-line foram encerradas na última sexta-feira (26/03) e, dos mais de 33 mil inscritos, 75% estão na faixa etária do programa, entre 18 e 24 anos. A maioria dos interessados no POT Defesa da Vida são mulheres.

A seleção dos candidatos que avançam para segunda fase, feita equipe técnica do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) conforme os critérios do Programa Operação Trabalho, ocorre até 1º de abril.

Os pré-selecionados

No dia 2 de abril a lista com os dois mil nomes será divulgada no Facebook da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo no endereço www.facebook.com/spsmdet. Os pré-selecionados receberão por e-mail e SMS a notificação para a próxima fase.

Entre os dias 5 e 9 de abril, com agendamento prévio para não haver aglomeração, os candidatos serão atendidos em unidades do Cate abertas especialmente para essa seleção.

A segunda fase consiste na entrega dos documentos que comprovem as informações fornecidas no formulário on-line como estar na faixa etária dos 18 aos 24 anos, morar na capital, estar desempregado há mais de quatro meses, entre outros dados. Com todas as informações comprovadas, o candidato assina o Termo de Responsabilidade e Compromisso, documento que permite o ingresso no POT Defesa da Vida.

POT Defesa da Vida

Os jovens selecionados para o programa irão atuar no apoio e orientação da população na garantia dos protocolos sanitários, boas práticas de higienização e limpeza, distanciamento social, uso adequado de máscara, entre outros.

Os locais de atuação dos agentes de Defesa da Vida foram indicados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Serão três turnos de quatro horas em ações em terminais de ônibus, praças, escolas, organizações sociais, entre outros. O trabalho ocorrerá com o apoio das equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e GCM Ambiental da cidade, responsáveis pela atuação preventiva e comunitária de segurança urbana.

O jovem que for selecionado irá trabalhar quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais, e contará com uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 769,95. A atividade terá duração de seis meses e os beneficiários deverão cumprir 96 horas de qualificação profissional, por meio de atividades à distância no Portal do Cate, visando a reinserção no mercado de trabalho ou na geração de renda por meio do empreendedorismo.

Os jovens também receberão orientação quanto às ações de prevenção e de combate à Covid-19 com apoio da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, da Fundação Paulistana, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Serviço

29/03 a 01/04

Pré-seleção dos candidatos pela equipe do Cate

02/04

Divulgação da lista dos dois mil pré-selecionados e convocação por SMS e e-mail para a segunda fase

05 a 09/04

Entrega de documentos nas unidades do Cate em data, horário e local pré-agendado