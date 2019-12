Programa de habitação para famílias de baixa renda é lançado em São Paulo

Nesta terça-feira (17/12), a Prefeitura apresentou o programa habitacional “Pode Entrar”, que promete criar mecanismos de incentivo à produção de residências populares para famílias de baixa renda. A previsão é que na primeira fase sejam entregues 10 mil unidades habitacionais populares.

O novo programa da cidade de São Paulo vai na oposição do governo Federal, que já sinalizou que pretende acabar com a Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinado à famílias com renda familiar de até três salários mínimos.

Além de atender a demanda para essa população, o programa “Pode Entrar” também vai atender famílias com renda bruta de até seis salários mínimos, com subsídio por meio de Carta de Crédito de até R$ 40 mil. O programa irá construir moradias populares e também irá requalificar imóveis, principalmente os prédios no centro da cidade.

Segundo o prefeito Bruno Covas, com as novas unidades habitacionais será possível atender a fila da Cohab, remover famílias que vivem em áreas de risco e entidades que se cadastraram em um chamamento feito pelo governo anterior.

Por outro lado os movimentos de moradia criticam o programa, alegando que as famílias da comunidade e das ocupações não serão atendidas. De acordo com Joselia Martins Pereira, conselheira municipal de Habitação, o projeto não vai atender as famílias com restrição no nome e que recebiam Bolsa Família, diferente do que acontecia na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida.

Além disso, a conselheira questiona como será feita a escolha das famílias que participarão do programa: “Quais são os critérios e como serão feito esses atendimento? Por sorteio!”.

Joselia ainda critica a postura da acabar com as ocupações, que ocorrem, segundo ela, porque as famílias não tem para onde ir: “Ou famílias ocupam ou vão morar nas ruas” e complementa: “As famílias quando ocupam uma área eles estão dando a função social da propriedade, dando vida a uma terra onde muitas das vezes era moradia de rato, barata dengue, depósito de objetos roubados”.

Por fim, a conselheira pede urgência para que o governo atenda as famílias, pois, de acordo com Joselia “direito não tem fila”, fazendo relação com a fila de espera da Cohab, e destaca que já existem espaços para moradia, o que precisa acontecer é que eles sejam aproveitados: “Quantos prédios ociosos abandonados, tanto privado como do poder público e nada é feito?”.

Famílias beneficiadas

Em nota a Prefeitura esclareceu que a distribuição dos recursos ocorrerá por modalidade, são elas:

40% destinados às famílias cadastradas pela Cohab e famílias removidas por morar em áreas de risco ou por intervenções urbanas;

40% para empreendimentos desenvolvidos por entidades organizadoras de projetos habitacionais;

20% para empreendimentos de locação social ou carta de crédito.

Para participar do programa as famílias ou pessoas terão que possuir uma renda de até três salários mínimos, não podem ser proprietárias de outros imóveis e não tenham sido beneficiada por algum programa habitacional neste e ou em qualquer outro município do país.

Cotas para mulheres

O programa contará com uma novidade: As cotas para mulheres atendidas por medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O objetivo desse benefício é ajudar a romper com o ciclo de violência de um relacionamento abusivo dentro das famílias. A divisão deste benefício dentro do projeto será de: 5% para pessoas com deficiência; 5% para pessoas idosas e 5% para mulheres .

Financiamento

A fase inicial do programa começa já em 2020 e conta com a construção de cerca de 10 mil unidades habitacionais populares. Nesta etapa o investimento será integralmente do município no valor de R$ 1 bilhão. De acordo com a Prefeitura, a proposta é receber recursos complementares dos governos federal e estadual nas próximas fases.