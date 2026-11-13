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O Programa Jornal SP Norte – “Vamos Falar de ZN” recebeu o subprefeito do Jaçanã/Tremembé, Alexandre Baptista Pires, para uma conversa sobre sua trajetória, desafios, conquistas e projetos para a região.

Com mais de duas décadas de experiência no serviço público, o subprefeito Alexandre Pires completou um ano à frente da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé. Esta, porém, não é sua primeira passagem pelo comando da região. Entre 2017 e 2020, ele já havia exercido a função e assumiu uma subprefeitura que ocupava a 21ª posição no ranking de reclamações do serviço 156. Em apenas três meses de gestão, a região registrou uma expressiva melhora nos indicadores de atendimento, alcançando o primeiro lugar no levantamento realizado pela Prefeitura. Embora esse ranking não seja mais divulgado atualmente, Alexandre destaca que a excelência no atendimento ao munícipe continua sendo uma das marcas da administração, com atenção especial às demandas apresentadas pelos moradores por meio do serviço 156, das reuniões dos CONSEGs e dos encontros mensais promovidos pelo Instituto Alba Medardoni (Associação Amigos do Mirante Jardim São Paulo).

Durante a entrevista, o subprefeito destacou que acompanha de perto os desafios gerados pelo crescimento populacional e pela expansão urbana do Jaçanã e do Tremembé. Ele ressaltou sua atuação junto aos órgãos municipais responsáveis pela regularização fundiária e pelo ordenamento territorial, trabalho que já resultou na entrega de diversos títulos de propriedade a moradores da região.

Na área de infraestrutura e combate às enchentes, apontou como prioridades a canalização dos córregos da Paciência e do Tremembé, além da implantação de reservatórios de contenção de cheias. Alexandre Pires afirmou que sua atuação inclui o acompanhamento permanente das obras em andamento, a cobrança por maior agilidade na execução das intervenções e a busca por novos investimentos e projetos que ampliem a segurança e a qualidade de vida da população.

O ponto alto da entrevista ocorreu quando o subprefeito foi questionado sobre a visão do prefeito Ricardo Nunes em relação à Zona Norte, uma região que concentra demandas históricas e desafios de grande complexidade. A pergunta surgiu da percepção de muitos moradores, compartilhada pelo entrevistador, de que a região ainda necessita de maior atenção por parte da administração municipal.

O Programa Jornal SP Norte vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19h, trazendo informação, entrevistas e os principais acontecimentos da região.

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Não perca a oportunidade de acompanhar a conversa na íntegra. Assista entrevista completa: