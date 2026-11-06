Programa Jornal SP Norte “Vamos Falar de ZN” estreia com vereador Gilberto Nascimento e subprefeito Magal Guerra destacando os avanços e desafios da Zona Norte

O Programa Jornal SP Norte, “Vamos Falar de ZN” apresentado pelo jornalista Samir Mohamed Trad, retorna em um novo formato, agora como Podcast, levando informação, debates e entrevistas sobre os principais assuntos que impactam a vida de quem mora, trabalha e circula pela região

Na estreia, conversamos com o vereador Gilberto Nascimento (PL) e com o subprefeito Magal Guerra, abordando as demandas da região, as reivindicações históricas da comunidade, os investimentos e as melhorias que estão sendo realizadas.

O vereador Gilberto Nascimento, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo e atualmente em seu terceiro mandato na Câmara Municipal, destacou a parceria e o trabalho desenvolvido pelo subprefeito Magal Guerra à frente da Subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Durante a entrevista, o vereador ressaltou os avanços obtidos pela CPI do Jockey Club de São Paulo, que resultaram em um acordo responsável pela recuperação de R$ 228 milhões para os cofres da Prefeitura. De acordo com o parlamentar, ele está conversando com o prefeito Ricardo Nunes para que parte desses recursos sejam destinada a obras e melhorias na Zona Norte da cidade.

Já Magal Guerra destacou que as conquistas e avanços da gestão são fruto de muito trabalho e de uma parceria sólida com o vereador Gilberto Nascimento. “Nosso objetivo é garantir que os investimentos cheguem aonde à população mais precisa, transformando antigas demandas em realizações e tornando a Zona Norte um lugar cada vez melhor para viver, trabalhar e criar a família”, destaca Magal Guerra, subprefeito de Santana/Tucuruvi

Desde o início de sua gestão, em 2023, Magal tem conduzido uma série de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, à requalificação de espaços públicos, à ampliação da acessibilidade, à mobilidade e à qualidade de vida dos moradores da região.

Quando Magal assumiu o cargo, a subprefeitura Santana/Tucuruvi ocupava uma das últimas posições no ranking de reclamações do serviço 156. Em apenas um ano de gestão, a região avançou significativamente nos indicadores de atendimento, alcançando o quarto lugar no levantamento da Prefeitura. Atualmente, esse ranking não é mais divulgado, mas os avanços realizados permanecem como reflexo do trabalho desenvolvido para tornar a região mais organizada, eficiente e acolhedora para a população.

Temas abordados durante o podcast

Além da CPI do Jockey Club, a entrevista também abordou temas de grande relevância para a cidade de São Paulo, especialmente para a Zona Norte. Entre os assuntos discutidos estiveram as ações de segurança pública, com destaque para o programa Smart Sampa, que utiliza tecnologia e monitoramento inteligente para auxiliar no combate à criminalidade e inibir a ação de assaltantes.

Outro tema debatido foi a situação das pessoas em vulnerabilidade social, incluindo políticas de acolhimento, assistência e a discussão sobre a internação compulsória de dependentes químicos. Também foram destacadas as demandas relacionadas à zeladoria urbana, limpeza pública e manutenção dos espaços da cidade.

Na área de desenvolvimento econômico, o vereador apresentou o Projeto Rua 24 Horas (PL 714/2021), que prevê o funcionamento ininterrupto de atividades comerciais em importantes corredores econômicos da capital, com o objetivo de fortalecer a economia da madrugada, gerar empregos e ampliar as oportunidades de negócios.

A entrevista também tratou da Lei da Creche Noturna (Lei Municipal nº 17.333/2020), de autoria do parlamentar, que autoriza o funcionamento noturno de CEIs e creches conveniadas, oferecendo suporte às famílias que trabalham ou estudam no período da noite.

Por fim, foi debatido o projeto de incentivo ao Turismo na Serra da Cantareira, iniciativa voltada à valorização do potencial turístico da Zona Norte, promovendo o desenvolvimento econômico da região e atraindo visitantes, investidores e empresários que vêm a São Paulo para participar de feiras, eventos e negócios.

Além dos resultados já alcançados, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi já trabalha na preparação de um novo ciclo de investimentos com previsão de entrega ao longo de 2027.

O Programa Jornal SP Norte vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19h, trazendo informação, entrevistas e os principais acontecimentos da região.

O Programa do Jornal SP Norte conta com o oferecimento e apoio:

Programa Jornal SP Norte

“Vamos Falar de Zona Norte”

Toda quinta-feira às 17hs no canal TV SP Norte do Youtube

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Assista o Programa na íntegra: