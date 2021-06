Programa Mãos e Mentes Paulistanas promove feira on-line de artesanatos no próximo sábado (19)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) realiza, no próximo sábado (19), a quinta edição da feira on-line do programa Mãos e Mentes Paulistanas. Desta vez, o evento terá como foco as festas juninas, que são realizadas tradicionalmente durante este mês, e o artesanato imigrante, em celebração ao Dia do Imigrante, comemorado em 25 de junho. A feira será transmitida a partir das 14h na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: www.facebook.com/spsmdet

“Durante a feira, os artesãos poderão apresentar itens produzidos com as mais diversas matérias-primas e formas. Além disso, o evento será fundamental para apoiar a geração de renda de empreendedores que compartilham os costumes de outros povos e nações, contribuindo com o crescimento cultural da cidade”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

A vitrine contará com 12 artesãos expondo as suas peças, sendo que cada um deles terá cinco minutos para apresentar e vender os seus produtos em uma live do Facebook. A iniciativa faz parte da série de ações de retomada econômica da cidade com foco em apoiar o setor.

Mãos e Mentes Paulistanas

Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

O programa trabalha por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação; o acesso ao mercado e participação em eventos.

Os artesãos e manualistas interessados em fazer parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas podem se inscrever pelo link.

Atendimento ao empreendedor

A Prefeitura informa que disponibiliza canais de atendimento para auxiliar os artesãos com formalização, abertura de empresa, emissão de documentos, além de oferecer linhas de crédito em parceria com o Banco do Povo, do governo do Estado. O contato pode ser feito pelos telefones (11)4210-2668, (11) 99708-5130 e (11)99449-1311 ou por e-mail: atendimento@adesampa.com.br

Serviço

Feira On-line Mãos e Mentes Paulistanas – Imigrantes e Festa Junina

Data: 19 de junho

Horário: 14h

Transmissão em: www.facebook.com/spsmdet