Programa Volta Por Cima realiza segunda semana de lives para ajudar as pessoas que têm seu próprio negócio

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) iniciou a segunda semana do Programa Volta por Cima, ciclo de lives durante a fase emergencial do Plano São Paulo com foco nos empreendedores.

Dando continuidade à proposta inicial, os temas abordados atendem às demandas de diferentes públicos com foco em empreendedorismo, mercado de trabalho, alimentação, bem-estar, sustentabilidade, entre outros.

Veja a programação de eventos que ainda devem acontecer:

24 de março

• Tema: Orientação e formalização do MEI

Horário: 10h

• Tema: Protagonismo e o Mundo BANI

Horário: 18h

25 de março

• Tema: Aniversário do Cresan Butantã

Horário: 10h

• Tema: Marketing Digital: Inove seu engajamento nas vendas na pandemia

Horário: 14h

26 de março

• Tema: Reinvenção do restaurante – Delivery 360

Horário: 10h

• Tema: Oportunidade de Carreira no Mercado Pet

Horário: 18h

29 de março

• Tema: Programa Afroempreendedor

Horário: 10h

• Tema: Longevidade: Mercado e Carreiras em Ascensão

Horário: 18h

30 de março

• Tema: Princípios Básicos da Economia

Horário: 10h

• Tema: Vendas On-line

Horário: 18h

31 de março

• Tema: Cate Móvel – Quando a Oportunidade Vai Até o Cidadão

Horário: 10h

• Tema: Como anunciar a sua empresa na internet em tempo de crise

Horário: 15h

• Tema: Criação de conteúdo: O Mercado Está Aí, Entra Quem Quer!

Horário: 18h

