Programação das Fabricas de Cultura têm show do Manno G e atrações infantis

Neste mês de junho as Fábricas de Cultura da zona norte preparam uma programação com teatro, oficina de artesanato e um show musical com o artista Manno G. As atrações são transmitidas pela internet a partir de amanhã (6), sábado.

O Pocket Show com Manno G, realizado por meio da Fábrica de Cultura Jaçanã, ocorrerá no dia 13 de junho, sábado, às 20h. Germinio Andrade, mais conhecido como Manno G, trabalha com música desde 2001. Em suas letras, o músico traz as conquistas e trajetórias do povo nordestino em São Paulo e em outras capitais. para assistir basta acessar o link (clique aqui).

Já neste sábado (6), às 16h, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha convida o mestre Valdeck de Garanhuns e o Teatro de Mamulengo. Considerado mestre desse estilo teatral movido por fantoches típicos do nordeste brasileiro, Valdeck buscará entreter o público do outro lado da tela. A apresentação será feita pela fanpage do programa (clique aqui).

Por fim, no dia 30 de junho, terça-feira, às 14h, acontece o ateliê Canto, Sarau e Poesia da Fábrica de Cultura Jaçanã. A atração será transmitida pelo canal de YouTube do Programa Fábricas de Cultura (clique aqui).

Programação Junho Fábrica de Cultura

Valdeck de Garanhuns e o Teatro de Mamulengo

Quando : 6 de junho, sábado

: 6 de junho, sábado Horário : 16h

: 16h Transmissão: https://www.facebook.com/fabricasdecultura

Pocket Show com Manno G

Quando : 13 de junho, sábado,

: 13 de junho, sábado, Horário : 20h

: 20h Transmissão: https://www.facebook.com/fabricasdecultura

Ateliê Canto, Sarau e Poesia