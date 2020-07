Programação reúne dezenas de atrações culturais para falar sobre racismo

Até o dia 24 de agosto, uma série de encontros e intervenções artísticas serão realizadas na internet para debater sobre o racismo. As lives contarão com a participação de Leci Brandão, Preta Rara, MC Carol e entre outros artistas.

A programação com dezenas de atrações consiste em uma grande ação cultural de sensibilização e combate ao racismo. Entre as atrações estão o ciclo de debates no webnário Diálogos Cultura Presente e de uma série de intervenções artísticas, visando valorizar o trabalho de artistas negro(a)s e indígenas.

Outro destaque fica por conta das projeções no Monumento às Bandeiras, que acontecerá de 24 a 30 de julho, e em espaços de todas as cinco macrorregiões da cidade, incluindo uma ação em frente ao Theatro Municipal e à Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, na Penha, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha.

Confira os destaques da programação no link (clique aqui).