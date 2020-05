Projeto apresenta show, palestra e rede de solidariedade neste sábado (23)

Neste sábado (23), às 19h30, a banda Beatles 4Ever realiza um show (live), com transmissão ao vivo pelo Youtube e pelas redes sociais – Facebook e Instagram (LiveAki e Beatles 4Ever). O grupo relembra os sucessos do quarteto de Liverpool mais famoso do mundo.

Por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) e das medidas de isolamento social, deixamos de frequentar shows ou locais de lazer e entretenimento, o que tornou os dias mais tediosos que o comum.

Para romper com esse marasmo, alguns artistas realizam lives nas redes sociais com o objetivo de trazer entretenimento, informação, cultura, e especialmente, solidariedade às pessoas. Pensando nisso que a Oitava Produções e Eventos, em parceria com a Taurus Som e Iluminação, lançou o projeto Cidade Unida.

O show da banda Beatles 4Ever é a segunda edição desta ação. Quem for assistr terá a oportunidade de cantar e dançar, em casa, as canções que ultrapassaram gerações, como Hey Jude, Twist and Shout, Yesterday, entre outros sucessos.

Antes do show, os moradores do condomínio Edifício Colossos (Mandaqui), na zona norte da capital – onde será realizado o evento -, terão a oportunidade de acompanhar uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção à Covid-19, além de atividades interativas sob comando do professor de Educação Física, Raul Vieira.

Além da apresentação musical e da palestra, a atração mobilizará doações de alimentos com os moradores do condomínio. Os alimentos serão distribuídos posteriormente a entidades assistenciais, escolhidas pelos idealizadores do projeto.

Vale destacar que no dia da apresentação, todas as medidas de prevenção são tomadas de acordo com as orientações das autoridades de saúde, bem como o isolamento e logística quanto a participação dos moradores do condomínio em destaque.

Show Beatles 4ever

Quando: 23 de maio, sábado

Horário: a partir das 19h30

Transmissão: pelas redes sociais – Facebook e Instagram LiveAki e Beatles 4Ever